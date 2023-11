Falscher Polizist ergaunert Geld und Schmuck nach Schockanruf

Betrüger überzeugen Seniorin, Wertgegenstände zusammenzusuchen und an einen Abholer zu übergeben. Auch „Rote Rosen“-Star betroffen.

So soll der Mann aussehen, der einer Seniorin in Reppenstedt Geld und wertvollen Schmuck abnahm.

Reppenstedt. Nach einem sogenannten „Läufer“ oder „Abholer“, der dafür zuständig ist, nach Schockanrufen Geld oder Schmuck bei den potenziellen Opfern entgegen zu nehmen, fahndet die Kripo Lüneburg mit einem Phantombild. Nach mehreren Serien solcher Schockanrufe in der Region hatten die professionellen Täter nach einer Vielzahl von Versuchen am 1. November bei einer Seniorin in Reppenstedt mit ihrer perfiden Masche Erfolg.

Gegen 12 Uhr hatten sich die Täter telefonisch bei der Frau gemeldet und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Wie so oft in diesen Fällen schilderten die Täter, dass eine Familienangehörige des Opfers einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. In der Folge forderten die Täter eine hohe Kautionszahlung, mit der die Inhaftierung des Familienangehörigen verhindert werden könne. Auch „Rote Rosen“-Schauspielerin Brigitte Antonius war vor kurzem im Raum Lüneburg auf Schockanrufer hereingefallen. Sie schäme sich sehr dafür, sagt sie.

Reppenstedterin übergab den Tätern Wertgegenstände und Bargeld in Höhe von zehntausenden Euro

Die Reppenstedterin glaubte die Geschichte, sodass sie den Tätern im Umfeld ihrer Wohnanschrift Wertgegenstände und Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro übergab. Auf Basis der Angaben konnte ein Zeichner des Landeskriminalamtes Niedersachsen nun ein Phantombild des Abholers erstellen..

Er soll etwa 27 bis 30 Jahre alt, und 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank aber nicht sportlich gebaut sein. Seine blonden Haare trägt er kurz mit kleinem Pony. Er hat Geheimratsecken. Bekleidet war er mit verwaschener Jeansjacke und schwarzer Hose.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131/8306 2215 bzw. - 8306-2459, entgegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.