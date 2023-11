Vier Menschen und zwei Hunde retten sich aus brennendem Haus

In der Nacht zu Montag wurde dieses Einfamilienhaus in Fintel im Landkreis Rotenburg (Wümme) durch ein Feuer vernichtet.

Rotenburg/Wümme. In der Nacht zu Montag wurde ein Einfamilienhaus in Fintel im Landkreis Rotenburg (Wümme) durch ein Feuer vernichtet. Laut ersten Angaben der Feuerwehr haben Anwohner gegen 0.45 Uhr einen Brand in einem Wintergarten in der Straße Keenmoor gemeldet. Das Feuer breitete sich schnell auf den Dachstuhl des Wohnhauses aus. Die vier Bewohner und ihre zwei Hunde konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen.

Mehr als hundert Rettungskräfte kämpften bis in die frühen Morgenstunden gegen den Brand und löschten ihn vom Boden und von einer Drehleiter aus. Weil die Flammen aus dem Dach loderten, bestand Einsturzgefahr. Es war den Feuerwehrleuten nicht mehr möglich, ins Gebäude zu gelangen. Mit einem Bagger wurden Teile des Daches eingerissen, um an alle Glutnester zu gelangen

Die Polizei untersucht in Fintel derzeit Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung

Das Haus wurde bis auf die Grundmauern zerstört und es entstand laut ersten Schätzungen ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die genau Ursache für den Brand im Wintergarten war in der Nacht noch unklar. Die Polizei untersucht derzeit Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Nachbarn berichteten, dass es in der Vergangenheit aufgrund eines Bewohners des Hauses bereits mehrfach zu Polizeieinsätzen gekommen sei. Über diese Angaben machte die Polizei in der Nacht jedoch keine Auskunft.