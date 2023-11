Rotenburg auf der B 75: Fünf junge Menschen bei schwerem Unfall in Audi A7 verletzt

Rotenburg/Wümme. Fünf junge Erwachsene wurden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag nahe Waffensen im Landkreis Rotenburg (Wümme) verletzt, nachdem der Fahrer die Kontrolle über seinen Audi verlor. Ersten Polizeiangaben zufolge waren die fünf Insassen im Alter von 17 bis 26 Jahren gegen 16:15 Uhr auf der Bundesstraße 75 zwischen Rotenburg und Sottrum unterwegs.

In einer 100er-Zone versuchte der 26-jährige Fahrer, ein langsam fahrendes Fahrzeug zu überholen. Dabei verlor er aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen mindestens 200-PS-starken Audi A7. Das Auto schleuderte über die Gegenfahrbahn, riss einen Baum aus der Erde und überschlug sich mehrmals. Es blieb auf der Seite in einem Wildschutzzaun liegen.

Großaufgebot an Rettungskräften aus drei Landkreisen versorgt die Verletzten in Rotenburg

Um alle Verletzten zu versorgen, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften aus drei Landkreisen an. Nach einer ersten Untersuchung durch zwei Notärzte vor Ort stellte sich heraus, dass alle Insassen nur leichte Verletzungen erlitten hatten. Sie wurden zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße 75 blieb für die Rettungs- und Aufräumarbeiten etwa eine Stunde gesperrt, was zu Staus auf der Umgebung führte. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Fahrer aufgenommen.