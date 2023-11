Voice of Germany: Hamburger Student will heute Abend ins Halbfinale

Philip Hoffmann studiert in Lüneburg, möchte Lehrer werden. Heute Abend singt er in der SAT 1-Show vor einem Millionenpublikum.

Philip Hoffmann und die Kaulitz-Brüder bei The Voice of Germany

Weg ins Halbfinale Hamburger Student heute Abend bei The Voice of Germany

Lüneburg/Hamburg. Noch eben im eigenen Wohnzimmer singend, findet sich Philip Hoffmann plötzlich auf einer Bühne mit Millionenpublikum wieder: Das Hamburger Gesangstalent hat sich den Weg zu „The Voice of Germany 2023“ gebahnt und steht am heutigen Freitagabend vor dem Einzug ins Halbfinale. Ab 20:15 Uhr kann auf SAT1 mitgefiebert werden.

Seit vielen Jahren engagiert sich Philip Hoffmann in einem Chor, aktuell singt er zudem auf Hochzeiten und Events – das zahlt sich bisher aus: Die „Blind Auditions“ meisterte der 24-jährige Hamburger mit Elton Johns Musical-Klassiker „Circle of Life“. Ihm gelang der begehrte „Viererbuzzer“, die Coaches waren begeistert.

Philip Hoffmann will die nächste „The Voice“-Runde erreichen.

Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski / HA

Gesangstalent absolviert in Lüneburg ein Lehramtsstudium.

Nach kurzem Überlegen schloss er sich dem Team der Kaulitz-Brüder Tom und Bill an. Auch Runde zwei, die „Battles“, bestand Hoffmann mit Erfolg und setzte sich mit „Broken Strings“ gegen Konkurrentin Cemre Polat durch. Heute kämpft der junge Hamburger, der in Lüneburg ein Lehramtsstudium absolviert, in den „Teamfights“ um das Erreichen des Halbfinals. Nach zwei vorwiegend ruhigen Songs möchte das Gesangstalent heute „mal eine andere Seite“ von sich zeigen, so Hoffmann via Instagram.