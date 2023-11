Plötzlich tauchten hunderte Fußballfans am Baggersee auf

Hunderte Magdeburger Fußballfans in schwarzer Kleidung versammelten sich am See im Großen Moor in Maschen. Sie sorgten so für einen größeren Polizeieinsatz

Hörsten. Am Sonnabendnachmittag kam es am See zum großen Moor in Seevetal-Hörsten im Landkreis Harburg zu einem Großeinsatz der Polizei, weil sich dort hunderte Fußballfans versammelt hatten. Nach ersten Angaben vor Ort hatten sich gegen 15 Uhr etwa 200 bis 300 Anhänger des 1. FC Magdeburg auf dem Parkplatz und um den See getroffen, um am Abend gemeinsam zum Fußballspiel zwischen dem Hamburger Sportverein und Magdeburg zu fahren. Von dem sie später vermutlich eher frustriert wieder in Richtung Herimat aufbrachen, unterlag ihr Verein doch dem HSV im Volksparkstadion mit 2:0.

Landkreis Harburg: Zwei Stunden lang schwebte ein Polizei-Hubschrauber in der Luft

Die Bundespolizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie wurde von Beamten der örtlichen Polizeiinspektion Harburg unterstützt. Auch am Meckelfelder Bahnhof zeigten die Beamten Präsenz. In der Luft schwebte über zwei Stunden ein Polizeihelikopter. Bis zum Abend blieb es friedlich.