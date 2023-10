A7 bei Hamburg: Planenschlitzer plündern Lkw-Auflieger im Landkreis Harburg

Diebe schlagen auf Autobahn-Parkplatz bei Ramelsloh zu. Polizei prüft Hinweise auf Bandenkriminalität. Was die Täter erbeuteten.

Landkreis Harburg Planenschlitzer plündern Lkw-Auflieger an der A7

Seevetal/Ramelsloh. Ob im Süden Hamburgs wieder eine Bande zugeschlagen hat, ist bislang nicht bekannt. Fakt ist, dass auf einem Parkplatz an der Autobahn A7 mehrere Lastkraftwagen zum Objekt unbekannter Täter, sogenannter Planenschlitzer geworden sind. Sie schlugen in der Nacht zu Donnerstag auf einem Autobahn-Parkplatz nahe Ramelsloh in der Gemeinde Seevetal zu.

Vier abgestellte Sattelauflieger sichelförmig aufgeschnitten

Bei der Aktion sind mindestens vier geparkte Sattelauflieger beschädigt worden. Die Täter schnitten die Planen der Auflieger jeweils sichelförmig ein, um auf den Ladeflächen nach geeigneter Beute Ausschau zu halten. Auf einem Auflieger wurden sie fündig, sie entwendeten acht Kartons mit Fahrrädern. Der Schaden allein bei diesem einen Fahrzeug beträgt etwa 16.000 Euro.

Nach Polizeiangaben von Freitag liegt der Sachschaden bei den anderen drei Aufliegern in Höhe von jeweils rund 2000 Euro. Die betroffenen LKW standen auf dem Parkplatz der Richtungsfahrbahn Hamburg. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Autobahnpolizei Winsen unter der Telefonnummer 04171/796200 entgegen.