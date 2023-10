Kino in Neu Wulmstorf: „Service Kino“ gehört zu den beliebtesten in Deutschland

Neu Wulmstorf.

Kino in Neu Wulmstorf wird als zweitbeliebtestes Filmtheater in Deutschland ausgezeichnet

Auch in der Rangliste vertreten: die Kinos in Harburg, Buchholz, Winsen, Buchholz, Lüneburg und Stade

Alle Top-Platzierten der mehr als 1000 deutschen Kinos haben etwas gemeinsam

Das kleine Neu Wulmstorfer Kino an der B73 gehört zu den beliebtestenKinos in ganz Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls das Vergleichsportal testberichte.de. Die Redaktion hat für das Ranking 1,2 Millionen Online-Bewertungen von mehr als 1000 deutschen Filmtheatern ausgewertet. Mit 4,9 von 5 möglichen Sternen in den Google-Rezensionen (bei 1.217 Bewertungen) erreicht „DAS Kino“ (so die Schreibweise des Betreibers) Platz zwei.

Wie der Kinobetreiber auf die unerwartete Top-Platzierung reagiert und was sein Erfolgsrezept ist, .

Besser als „Das Kino“ schneidet lediglich das Apollo Service-Kino in der Kleinstadt Altena (Nordrhein-Westfalen) ab. Drittplatzierter in der Rangliste ist die Lichtburg in Quernheim (Niedersachsen). Warum die Untersuchung eher ein Indikator als ein eindeutiger Beleg für die Popularität der Kinos ist, steht am Ende des Textes.

Besitzer Jörg Wagner – hier im Jahr 2015 in seinem Kino in Neu Wulmstorf zu sehen.

Foto: Pressebild.de/Bertold Fabricius

Neu Wulmstorf: Was das Kino zu einem der beliebtesten in Deutschland macht

Festzuhalten ist, dass die deutschen Kinogänger der Auswertung zufolge insgesamt mit ihren Kinos eher zufrieden ist. Die Durchschnittsbewertung liegt bei 4,4 Sternen. Besonders weit oben in der Bestenliste stehen nicht die Multiplex-Häuser, sondern die „etwas anderen Kinos“ mit Retro-Charme, so der Befund.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

So haben die Top-3-Kinos gemeinsam, was auch die Besucher des Filmtheaters in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg in Niedersachsen) schätzen: Abseits der Großstadt bieten die Betreiber „eine familiäre und freundliche Atmosphäre“ bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, wie es in der Pressemitteilung heißt. Zudem spiele die Qualität des Popcorns eine große Rolle in den Kundenbeurteilungen. Für alle drei Kinos nehmen Besucher zum Teil lange Wege in Kauf. Auch wichtig für einen Top-Platz: Freundliches Personal, Service am Platz und moderne Technik.

Neu Wulmstorf zeichne sich mit Blick auf die Google-Einträge zudem durch diese drei Punkte aus:

Service am Platz im Kinosaal per Knopfdruck

Große Beinfreiheit

Guter Bild- und Tontechnik

So schneiden die Kinos in Harburg, Buxtehude, Buchholz, Lüneburg und Stade ab

Passend zum Bundestrend erhalten in unserer Region die kleineren Kinos mit Gemütlichkeitsfaktor die besseren Bewertungen. Testberichte.de wertet Kinos ab 4,5 Sternen als überdurchschnittlich beliebt. In diese Kategorie fallen im Süden Hamburgs und im Umland zwei Anbieter: das Scala Programmkino Lüneburg (4,7 Sterne) und das City Kino Buxtehude (4,5 Sterne).

Auch das Kinocenter Winsen und das Movieplexx Buchholz erhielten höhere Bewertungen. Unter den Großkinos sticht der Filmpalast Lüneburg positiv hervor. Das CineStar Stade nimmt dagegen einen der unteren Plätze aller deutschen Kinos ein. Etwas besser positioniert sich das CinemaxX Hamburg-Harburg. Hier die Platzierungen und Sterne der lokalen Kinos im Überblick.

Kino Sterne Zahl der Bewertungen Platzierung unter 1077 Kinos Das Kino Neu Wulmstorf 4,9 1.217 2 Scala Programmkino Lüneburg 4,7 595 117 City Kino Buxtehude 4,5 982 452 Filmpalast Lüneburg 4,4 3573 605 Kinocenter Winsen 4,3 856 812 Movieplexx Buchholz 4,3 739 822 CinemaxX Hamburg-Harburg 4,1 3084 953 CineStar Stade 3,9 1752 1039

Hinweis: Das Kino-Hotel Meyer in Harsefeld taucht nicht in der Auswertung auf. Infos dazu in den Auswertungskriterien.

Die schlechtesten Bewertungen unter 1077 Kinos erhielten das CineStar Erlangen, Extra Kinowelt in Schwarzheide (Brandenburg) und CineStar Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz).

Beliebteste Kinos in Deutschland: Wie das Vergleichsportal bei der Auswertung vorgegangen ist

Wichtig zu wissen: Die Auswertung erfüllt keine wissenschaftlichen Kriterien und hat lediglich die Google-Rezensionen zu den Kinos in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen zur Grundlage. Dass sich unter Einträgen gefälschte Bewertungen befinden, kann nicht ausgeschlossen werden. „Rezensionen werden nicht von Google überprüft. Google sucht aber gezielt nach gefälschten Inhalten, um sie zu entfernen“, heißt es in den Bewertungsfeldern des Tech-Konzerns.

Weitere Informationen zur Rangliste: Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet – je mehr, desto besser. Wenn auch die Bewertungsanzahl gleich war, sind beide Kinos auf demselben Rang gelandet. Wurden zwei Google-Einträge zur selben Einrichtung gefunden, war das Profil mit den meisten Bewertungen maßgebend.

Kinos in diesem Ranking umfassen auch Orte, die nur zeitweise als Kinos fungieren, beispielsweise Uni-Hörsäle oder Open-Air-Einrichtungen, sofern hier regelmäßig öffentliche Filmvorführungen angeboten werden. Orte beziehungsweise Gebäude, in denen das Kino eines von mehreren Angeboten ist, werden nur dann im Ranking aufgeführt, wenn sich die überwiegende Anzahl der Bewertungen auf das Kino bezieht. Kinos ohne festen Ort (Wanderkinos) wurden nicht berücksichtigt.