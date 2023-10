Schnelles Internet: Stadtwerke Winsen warnen vor Masche von Mitbewerbern

Der Glasfasermarkt ist hart umkämpft. Mit einem Trick wollen einige Anbieter Kunden in Verträge locken – insbesondere im Raum Winsen.

Winsen. Der Ausbau der Infrastruktur für schnelles Internet ist in aller Munde. Der Markt für den Abschluss von Glasfaser-Verträgen ist dementsprechend heiß umkämpft. Manch ein Anbieter geht deswegen mit unlauteren Verkaufsmethoden auf Kundenanfang. So jedenfalls sehen es die Stadtwerke Winsen (Luhe). Sie warnen Kundinnen und Kunden aktuell vor den Aktivitäten von Mitbewerbern mit versteckten Vertragsverlängerungen.

Diese Aktivitäten sollen sich im Glasfaser-Verbreitungsgebiet der Stadtwerke Winsen abspielen. Der regionale Energieversorger sei von Kunden darauf hingewiesen worden, dass Mitbewerber derzeit versuchten, Bestandskunden der Stadtwerke zu einem Tarifwechsel zu veranlassen.

„Notwendige technische Umstellungen“ als angeblicher Grund für Vertragswechsel

In einem Schreiben würden vermeintlich „notwendige technische Umstellungen“ als Begründung angeführt. Ziel sei es, das Einverständnis für einen schnellen Vertragsabschluss beziehungsweise einen Vertragswechsel zu erhalten, der den Anschlussinhaber für weitere 24 Monate binde, teilten die Stadtwerke mit. Die Stadtwerke empfehlen, keine Verträge unter Zeitdruck zu unterschreiben oder am Telefon abzuschließen.

Wer dennoch einen Vertrag zwischen Tür und Angel abschließt, dem bleibt grundsätzlich ein Widerspruchsrecht innerhalb von zwei Wochen. Wer weitere Informationen zu diesem Theme benötigt, erhält sie unter anderem bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen unter der Telefonnummer 0511/911960. Betroffene erhalten dort Hilfestellung.

Empfehlung für Kunden: Zeit nehmen und Glasfaser-Angebote vergleichen

„Wir raten allen Kundinnen und Kunden, sich Zeit zu nehmen und das Angebot mit den Stadtwerke-Tarifen von LuheGlasfaser zu vergleichen“, sagt so Stephanie Witte, Leiterin Breitband bei den Stadtwerken. „Gern stehen wir Ihnen in unserem Kundencenter am Schloßring 50 persönlich oder telefonisch zur Verfügung.“

