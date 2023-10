Wohnung mit Elbblick im Landkreis Harburg – hier ist sie tatsächlich bezahlbar

Im Landkreis Harburg entstehen aktuell 18 Wohnungen direkt am Elbufer. Wann sie fertig werden und wo sich Interessenten melden können.

Wohnen an der Elbe, für Familien und bezahlbar: Stolz präsentieren KWG-Geschäftsführer Daniel Robionek (r.) und Mitarbeiter mit Samtgemeindebürgermeisterin Kathrin Bockey (4. v. r. mit Hund Spencer) die neuen Wohnungen.

Tespe. Wohnen mit Blick auf die Elbe – das muss kein teurer Luxus sein: In der Gemeinde Tespe im Landkreis Harburg baut die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft (KWG) zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 18 Wohnungen in direkter Nähe zum Elbufer.

Die Wohnungen im Segment des sogenannten bezahlbaren Wohnens werden in Kürze fertiggestellt, die ersten Mieterinnen und Mieter können voraussichtlich bereits im Dezember einziehen. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Bauvorhaben in Tespe so gut im Zeitplan liegen“, sagt der neue KWG-Geschäftsführer Daniel Robionek.

Helle, lichtdurchflutete Räume und attraktive Grundrisse

Robionek hatte jetzt gemeinsam mit seinem Vorgänger Joachim Thurmann, der in Kürze in den Ruhestand geht und das Projekt von Beginn an begleitet hatte, zu einer Besichtigung der Wohnungen eingeladen.

Samtgemeindebürgermeisterin Kathrin Bockey nutzte diese Gelegenheit mit weiteren Samtratsmitgliedern gern. Gemeinsam warfen sie einen Blick in die neuen Wohnungen an der Elbuferstraße, wo sie helle, lichtdurchflutete Räume und attraktive Grundrisse erwarteten. Die Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen in Tespe sind zwischen 50 und 80 Quadratmeter groß und barrierearm gebaut.

Geheizt wird mit dem Einsatz effizienter Wärmepumpen

Zwei Wohnungen sind sogar rollstuhlgerecht. Alle verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon, einen zusätzlichen Abstellraum im Außenbereich, einen Pkw-Stellplatz und werden mittels effizienter Wärmepumpen beheizt. Der Zugang zu allen Wohnungen ist dank eines Aufzugs barrierefrei möglich.

„Für die Samtgemeinde Elbmarsch ist der Bau ein super Schritt, wir alle wissen, wie dringend bezahlbarer Wohnraum benötigt wird. Gerade Alleinerziehende und Einzelpersonen, aber auch junge Paare oder ältere Menschen suchen oft lange nach Wohnraum, den sie sich leisten können“, erklärte Bürgermeisterin Bockey. Sie zeigte sich auch mit der Optik der Neubauten sehr zufrieden: „Die Backsteinfassaden fügen sich bestens in die bestehende Bebauung ein.“

KWG-Geschäftsführer Daniel Robionek freut sich darauf, den künftigen Mieterinnen und Mietern ein neues Zuhause bieten zu können. „Und wir hoffen natürlich bei der Zusammensetzung der Nachbarschaft ein ebenso gutes Händchen zu beweisen, wie bei unseren anderen Objekten auch“, so Robionek.

Wer sich für eine der Wohnungen in Tespe interessiert, kann sich unter Tel. 04171/6684913 direkt bei der Wohnungsbaugesellschaft melden.