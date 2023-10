Lüneburger Heide: Sterne schauen auf dem Heidschnuckenweg – jetzt anmelden!

Den Sternenhimmel bestaunen: Nirgendwo im Norden geht das so gut wie in der Lüneburger Heide. Diese Touren führen zu traumhaften Spots.

Lichtverschmutzung kennt man hier nicht: Auf dem Heidschnuckenweg ist es in der Nacht noch richtig duster. Umso heller sieht man die Sterne leuchten.

Handeloh/Hermannsburg. Die Lüneburger Heide gehört nachts zu den lichtärmsten und dunkelsten Orten in Deutschland: Der spärlich besiedelte Naturpark Südheide und die größten zusammenhängenden Heideflächen Mitteleuropas im Norden machen es möglich.

Doch Natur und Natürlichkeit zeigen sich nicht nur tagsüber, sondern auf ganz besondere Weise auch nachts: Hier sind – vor allem auf dem Heidschnuckenweg – eindrucksvolle Sternenbeobachtungen möglich. Der Blick in den von Dunkelheit umhüllten Nachthimmel auf eine weit funkelnde Sternenwelt: Zwei Veranstaltungen machen dieses besondere Erlebnis noch im Oktober möglich. Die erste Tour startet bereits am 14. Oktober durch die Südheide, am 21. Oktober geht es dann mit dem Astronomieverein Handeloh durch die Nordheide.

Den Sternenhimmel betrachten: Nirgendwo im Norden geht das so schön wie auf dem Heidschnuckenweg

Der weite Sternenhimmel vor der nächtlichen Kulisse der Misselhorner Heide zeigt sich Interessierten am Sonnabend, den 14. Oktober, ab 19 Uhr. Mit fachlicher Unterstützung sorgt der Verein Sternwarte Südheide e.V. für einen spannenden Abend. An unterschiedlichen mobilen Teleskopen, die eigens für die Veranstaltung aufgestellt werden, lässt sich ein Blick auf verschiedene Himmelsobjekte, darunter Planeten und Herbststernbilder, werfen.

Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Misselhorner Heide; eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen zu Änderungen oder Ergänzungen bietet die Website der Sternwarte Südheide unter dem Link https://sternwarte-suedheide.de.

Wanderung über den Planetenlehrpfad in Handeloh: Plätze sind begrenzt

Der Planetenlehrpfad Handeloh ist zwei Wochen später, am 21. Oktober 2023, Ausgangspunkt für die abendliche Führung unter dem Sternenhimmel. Der Arbeitskreis Astronomieverein Handeloh e.V. lädt unter dem Thema „Nachthimmel und Himmelskörper“ zum Staunen und Entdecken ein. Der Planetenlehrpfad ist 1,2 Kilometer lang und die Veranstaltung auf zehn Personen begrenzt. Anmeldungen nimmt der Verein direkt entgegen. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung gibt es unter https://astronomie-handeloh.de/index.htm.

Sowohl die Sternenbeobachtung als auch die Führung (Voraussetzung: gutes Wetter!) beginnen jeweils um 19 Uhr und sind kostenfrei – über eine Spende zugunsten der Vereine am Ende der Abende freuen sich die Veranstalter.