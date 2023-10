Fremder Mann versucht Kind vom Spielplatz mitzunehmen

Buchholz. Es ist eine Tat wie aus einem Eltern-Alptraum: In Tostedt hat ein Mann ein Kind von einem Spielplatz entführt. Nur durch schnelles Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Tat geschah bereits am Sonntag, 1. Oktober am Spielplatz Kahlenberg in Buchholz Trelde. Am frühen Nachmittag waren vier Geschwister im Alter von fünf bis zwölf Jahren auf dem Spielplatz zugegen, als gegen 14 Uhr ein Erwachsener dort erschien.

Der Mann war den Kindern schon aus den vergangenen Monaten bekannt, weil er sich regelmäßig dort aufgehalten und auch mit den Kindern gespielt hatte. Nach Beschreibung eines Bruders nahm der Mann dieses Mal die siebenjährige Schwester an die Hand und ging mit ihr spazierend vom Spielplatz weg.

Entführung in Buchholz: Bruder reagiert genau richtig

Der Bruder rief mit seinem Handy zu Hause an und informierte den Vater. Dieser setze sich aufs Fahrrad - und konnte den Mann und die Tochter einige hundert Meter vom Spielplatz entfernt, in Richtung Kakenstorf gehend, antreffen. Er nahm seine Tochter an sich, fuhr nach Hause und informierte von dort die Polizei.. In der Hektik hatte er vergessen, sein Handy einzustecken.

Nach Eingang des Notrufes fahndeten mehrere Beamte im Bereich Trelde und Kakenstorf nach dem unbekannten Mann, konnten ihn aber nicht mehr antreffen.

Unerklärliche Polizeipanne: Beamte versäumten es, den Vater noch einmal zu kontaktieren

Danach kam es zu einer kaum zu erklärenden Polizeipanne. „Leider wurde der Vater nach dem Abschluss der Fahndung von den eingesetzten Beamten nicht mehr persönlich kontaktiert und die interne Weitergabe nicht priorisiert, sodass eine ausführliche Vernehmung zur Sache erst eine Woche später durch Beamtinnen des zuständigen Fachkommissariats erfolgte. Dieses Vorgehen entspricht absolut nicht unseren Standards und wird intern mit den Verantwortlichen nachbereitet werden“, sschildert Kriminaldirektor Thomas Meyn, Leiter der Polizeiinspektion Harburg.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Zuge der nun erfolgten Vernehmung wurde noch einmal die Beschreibung des unbekannten Mannes geschildert. Demnach handelt es sich um einen circa 20 bis 30 Jahre alten Mann. Er sprach mit den Kindern akzentfrei Deutsch. Der Mann ist ca.

1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur. Er trug einen leichten Dreitagebart und längere blonde Haare, die zu einem Dutt zusammengebunden waren. Er war mit einer schwarzen Arbeitshose der Marke Engelbert Strauss, einem grünen Oberteil und einer grünen Cappy bekleidet. Die gute Personenbeschreibung ist der Beobachtungsgabe der Kinder zu verdanken.

Polizei Buchholz hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Entziehung Minderjähriger eingeleitet

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Entziehung Minderjähriger eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, oder denen er in den letzten Monaten ebenfalls im Bereich des Spielplatzes Kahlenberg aufgefallen ist. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.