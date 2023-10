A1: Waghalsiges Manöver auf der Autobahn – aus lauter Hilfsbereitschaft

Seevetal. Hier hätte Hilfsbereitschaft in einer Katastrophe enden können: Am späten Sonnabend meldete ein Autofahrer, der auf der A1 unterwegs war, der Polizei, dass auf dem Standstreifen in Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Hittfeld und Dibbersen ein Pkw mit Panne stehen würde – und dass ein weiteres Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung den Standstreifen in Richtung des besagten Pkw befahren würde.

Polizeibeamte eilten zum beschriebenen Ort und trafen die Fahrzeuge und ihre Halter an. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um eine privat organisierte Pannenhilfe handelte, bei der die Fahrzeuge für die beabsichtigte Starthilfe mittels Überbrückungskabel frontal zueinanderstehen sollten.

Wendemanöver auf der A1. Hilfsbereiter Fahrer gefährdet sich und andere

Hierfür habe der hinzugerufene Bekannte des Liegengebliebenen nach eigenen Angaben auf der Autobahn gewendet. Verkehrsteilnehmer wurden nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bei dem waghalsigen Wendemanöver und der anschließenden Fahrt in entgegengesetzter Fahrtrichtung offenbar nicht gefährdet. Zum Nachahmen ist diese Aktion aber ganz sicher nicht empfohlen.