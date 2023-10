Platz für 340 Familien auf ehemaliger Ackerfläche – hauptsächlich in Mietwohnungen. Grundstücksverkäufe starten in Kürze.

Wohnen in Lüneburg Bagger rollen: Wo in Lüneburg ein neues Wohngebiet entsteht

Lüneburg. Es wird gebaggert Am Wienebütteler Weg: Mit dem Neubau der Kanalisation beginnen ab sofort die Erschließungsarbeiten in dem künftigen Wohngebiet. Zum offiziellen Startschuss kamen Projektbeteiligte von Verwaltung, AGL, Avacon und beteiligten Baufirmen auf der Fläche im Nordwesten der Stadt zusammen. „Der hier entstehende Wohnraum wird dringend benötigt“, machte Claudia Kalisch vor Ort deutlich. Umso wichtiger sei es, die vielen Schritte bis zur Baureife der ehemaligen Ackerfläche zügig und koordiniert umzusetzen.

Stadtbaurätin Heike Gundermann skizzierte vor Ort den Zeitplan: Demnach starten zunächst die von der Abwasser, Grün und Lüneburger Service GmbH (AGL) beauftragten Arbeiten zur Herstellung der Entwässerungsanlagen in dem Wohngebiet. Dazu zählen neben einem großen Rückhaltebecken (rund 3000 Kubikmeter) Schmutz- und Regenwasserkanäle in einer Gesamtlänge von rund 3,6 Kilometern.

Lünerburg: Bagger- und Erdarbeiten sollen im Mai 2024 abgeschlossen sein

Diese Arbeiten, die an die Arbeitsgemeinschaft der Firmen Föllmer Tief- und Straßenbau GmbH & Co. KG aus Melbeck und Post Rohrleitungsbau, Tiefbau und Baustoffhandel GmbH aus Dahlenburg vergeben wurden, sollen voraussichtlich bis zum Mai 2024 dauern.

Im Anschluss wird die Stadt mit dem Bau des Kreisverkehrsplatzes in Höhe der MTV-Einfahrt (Ebelingweg) starten. Über diesen Kreisverkehr wird das künftige Wohngebiet verkehrlich erschlossen. „Wir werden die Baumaßnahme Anfang des Jahres ausschreiben, um direkt nach dem Kanalbau starten zu können“, so Gundermann.

Bau der Mehrfamilienhäuser in Wohngebiet könnte Anfang 2025 starten

Der Bau des Kreisverkehrsplatzes wird voraussichtlich rund drei Monate dauern. Parallel dazu wird die Hansestadt als Erschließerin und Projektsteuerin die weiteren Versorgungsträger koordinieren, darunter das kalte Nahwärmenetz der Avacon, den Strom, die Telekommunikation, Beleuchtung, Glasfaser und Trinkwasser.

Das Neubaugebiet Am Wienebütteler Weg entsteht am westlichen Stadtrand Lüneburgs

Foto: Hansestadt Lüneburg

Zeitgleich dazu wird der Bereich Tiefbau die Gestaltung der Grün- und Spielflächen planen und vorbereitende Arbeiten umsetzen. „Wenn alles planmäßig und ohne größere Komplikationen verläuft, kann der Bau der Mehrfamilienhäuser voraussichtlich Anfang 2025 starten“, so Gundermann.

Nutzung von Geothermie und Verzicht auf fossile Brennstoffe

In dem städtischen Wohngebiet wird die Hansestadt in Sachen Klimaschutz und Energieversorgung neue Wege beschreiten: Durch die Nutzung von Geothermie wird der Verzicht auf fossile Brennstoffe im Quartier ermöglicht. Hierzu entstehen im nahen Umkreis unterirdische Sondenfelder, in denen die Erdwärme „eingesammelt“ und in die Häuser zur dezentralen Wärmeversorgung geleitet wird.

Dort findet dann die Erwärmung auf die geforderten Temperaturen statt. „Das hier ist eines der klimafreundlichsten Wohngebiete, die wir aktuell bauen“, erklärt Alfred Schaper, Geschäftsführer der Avacon Natur. Das durch die Avacon umgesetzte kalte Nahwärmenetz stelle für Anwohnende eine verlässliche und zukunftsweisende Versorgung dar.

Grünanlagen, Rasen- und Wiesenflächen werden mit Regenwasser bewässert

Auch die AGL leistet mit ihren Plänen für das Regenrückhaltebecken einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen: So wird es eine Anlage geben, die das Regenwasser speichert und verteilt. „Damit wollen wir öffentliche Grünanlagen, Rasen- und Wiesenflächen bewässern“, erläutert AGL-Geschäftsführer Lars Strehse. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen der AGL im Neubaugebiet rund 4 Millionen Euro.

270 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und 70 Einfamilien- und Reihenhäuser

Entstehen werden im künftigen Neubaugebiet Am Wienebütteler Weg rund 340 Wohneinheiten, davon 270 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern und 70 Wohneinheiten in Form von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und Doppelhaushälften. Mindestens 30 Prozent der Wohnungen werden mietpreisgebunden sein.

Als Vorbereitung für die Grundstücksverkäufe werden aktuell Musterkaufverträge im Baudezernat erarbeitet. Sobald es hier einen neuen Stand gibt, werden diejenigen, die einen Zuschlag für ein Grundstück bekommen haben, von der Stadt über das weitere Verfahren informiert.

Baustart im Lüneburger Wohngebiet hatte sich wegen einer Klage verzögert

Die Erschließung des Neubaugebietes hatte sich lange Zeit aufgrund einer Normenkontrollklage verzögert. Erst im Mai hatte der 1. Senat des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts den Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan für das Neubaugebiet „Am Wienebütteler Weg“ abgelehnt.