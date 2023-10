Lüneburger Heide: Regen vertrieb im Sommer viele Camper

Ein Traum bei gutem Wetter: Camping in der Lüneburger Heide. Hier: Röders’ Park Premium Camping.

Lüneburger Heide. Fernreisen? Die Lüneburger Heide bleibt trotz des wechselhaften Sommerwetters eines der liebsten Urlaubsziele der Deutschen. Bei der Zahl der Gästeübernachtungen liegt die Ferienregion mit 3 Prozent im Plus, meldet das Landesamt für Statistik Niedersachsen für den Zeitraum Januar bis Juli 2023. Es hätten mehr sein können, hätte nicht die lange Regenperiode zu Buchungszurückhaltung geführt.

Wir sind weiter auf Rekordkurs, aber das Wetter im Juli hat für eine Delle gesorgt“, so Lüneburger Heide Geschäftsführer Ulrich von dem Bruch. Seine Aussage nimmt Bezug auf die gerade veröffentlichte amtliche Tourismus-Statistik für die Monate Januar bis Juli 2023. Dort wuchsen die Gästeübernachtungen der Lüneburger Heide um drei Prozent. Ausgangsniveau ist das starke Vorjahr mit dem Rekordergebnis für die Heide.

Fast einen Monat nur Regentage in der Lüneburger Heide: Für Camper eine Herausforderung

Was auf den ersten Blick für viel Freude sorgt, muss bei näherem Hingucken differenziert betrachtet werden, denn die Zahlen verteilen sich sehr unterschiedlich in der Region. Orte mit großen Campingplätzen litten stark unter dem Wetter. „Wir hatten von 9. Juli bis 4. August fast vier Wochen lang durchgängig nur Regentage“, sagt Ulrich von dem Bruch. Dadurch fehlten mitten in den Sommerferien zahlreiche kurzfristige Buchungen und es gab zusätzlich Stornierungen. Die Lüneburger Heide GmbH schätzt, dass die Regenperiode ungefähr zehn Prozent weniger Gäste ausmachte.

Die Lüneburger Heide ist bei Campern beliebt. Immer mehr junge Familien entdecken die Destination für sich.

Foto: Christian Wyrwa / HA

„Wir können das Wetter nicht ändern“, meint Ulrich von dem Bruch, „wir wurden dafür aber mit einem tollen September belohnt und hoffen, dort die fehlenden Übernachtungen wieder reinzuholen.“ Insgesamt rechnet die Lüneburger Heide GmbH für 2023 wieder mit sechs Millionen Übernachtungen, will also das Rekordergebnis von 2022 wiederholen.

