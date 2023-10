Tiny House Seevetal: Unterkünfte in Maschen fast fertig – Termin in Fleestedt

In Maschen (Gemeinde Seevetal) dienen bald acht Mobilheime am Haulandsweg als Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine.

Seevetal. Tiny Houses als Unterkünfte für Geflüchtete: In Zeiten einer angespannten Flüchtlingslage im Landkreis Harburg ist die Gemeinde Seevetal mit diesem Projekt neue Wege gegangen – und eröffnet bald in Maschen den zweiten und vorerst letzten Standort. Schon im August 2023 waren Bewohner in die ersten zwei von insgesamt zwölf Mobilheimen in Fleestedt (Wiesengrund) gezogen. Wie die Gemeinde mitteilt, steht der Bau der zweiten Einheit in Maschen (Haulandsweg) mit acht Minihäusern nun kurz vor der Fertigstellung.

Tiny Houses ansehen: Seevetal präsentiert Unterkünfte in Fleestedt am 9. Oktober

Wie von der Verwaltung angekündigt, lädt die Gemeinde Seevetal jetzt zu einem öffentlichen Informations-Termin auf dem Gelände in Fleestedt am Haulandsweg ein. Das Angebot richtet sich sowohl an Anwohner der Unterkünfte Fleestedt und Maschen als auch an alle Interessierten. Die Info-Veranstaltung findet am Montag, 9. Oktober 2023, ab 17.30 Uhr statt.

Seevetals Bürgermeisterin Emily Weede wird zusammen mit Maschens Ortsbürgermeisterin Angelika Tumuschat-Bruhn und mit der für Flüchtlingsfragen zuständigen Sozialarbeiterin Catharina Santos die Unterkünfte vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.

Anfang Oktober waren die Handwerker noch für letzte Arbeiten an den Mobilheimen in Maschen im Einsatz.

Foto: Gemeinde Seevetal

Hintergrund: Seevetal schafft 20 Mobilheime an – Tiny-House-Experte kritisiert das Projekt

Der Rat der Gemeinde Seevetal hatte im Oktober 2022 mit breiter Mehrheit beschlossen, 20 Mobilheime anzuschaffen. Die Gemeinde will damit der Not begegnen, kaum zur Verfügung stehenden geeigneten Wohnraum teuer anmieten zu müssen oder auf hochpreisige Miet-Containeranlagen angewiesen zu sein.

Ob diese Rechnung aufgeht und eine geplante dauerhafte Weiterverwendung der Minihäuser an anderen Standorten möglich ist, hat der Tiny-House-Experte Peter Pedersen gegenüber dem Abendblatt infrage gestellt. Und die Umsetzung einer grundsätzlich guten Idee durch Verwaltung und Politik scharf kritisiert.

Tiny House: Seevtal lässt Holzhäuser mit 30 m² Platz für bis zu sechs Personen bauen

Die Häuser wurden in Holzrahmenbauweise erstellt, haben eine Wohnfläche von ca. 30 m² und bieten Platz für vier bis sechs Personen. Der Vorteil gegenüber Containeranlagen ist nach Angaben der Gemeinde, dass jedes einzelne Haus mobil ist und zu einem späteren Zeitpunkt auch an einem anderen Ort aufgebaut werden könnte.

Die erstmalige Aufstellung ist für drei, maximal jedoch für fünf Jahre, vorgesehen. Bezogen werden die Unterkünfte nach aktueller Auskunft der Gemeinde von Familien, die aus der Ukraine geflohen sind, sowie von Familien anerkannter Weltflüchtlinge, die ein Bleiberecht in Deutschland haben.