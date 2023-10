Tostedt: Mahnmal für Toleranz in Flammen – Hinweise auf Brandstiftung

„House of Tolerance“ vor dem Tostedter Rathaus soll Geflüchtete symbolisch willkommen heißen. Anwohnerin regagierte geistesgegenwärtig.

Brandstiftung in Tostedt? Die Feuerwehr kippte am Sonnabend das „House of Tolerance“ auf die Seite, um alle Glutnester im Holzkonstrukt löschen zu können.

Tostedt Denkmal für Toleranz in Flammen – Hinweise auf Brandstiftung

Tostedt. Ein Feuer hat am Sonnabend das Holzhaus „House of Tolerance“ vor dem Tostedter Rathaus im Landkreis Harburg beschädigt. Das vor zehn Jahren errichtete Haus gilt in Tostedt als Symbol für Toleranz und Vielfalt.

Eine Anwohnerin bemerkte am Abend gegen 22.10 Uhr Feuerschein unter dem Holzhaus, welches in der Schützenstraße vor dem Rathaus steht. Sie rief die Feuerwehr und konnte mit einer Gießkanne den Entstehungsbrand weitestgehend löschen.

„House of Tolerance“ in Tostedt in Flammen: Polizei sicherte vor Ort Spuren

Alarmierte Feuerwehrleute kippten das Haus auf die Seite, um alle Glutnester im Holzkonstrukt löschen zu können. Beamte der Polizei aus der benachbarten Wache sicherten vor Ort Spuren. Nach ersten Informationen deuten Spuren auf Brandstiftung hin. Weitere Hintergründe waren am Abend unklar.

Das „House of Tolerance“ wurde 2013 im Rahmen des Bürgerfestes „Bunt, laut, lecker“ auf Initiative des Forums für Zivilcourage und der Evangelischen Jugend gebaut. 2015 wurde es am Eingangsbereich einer Flüchtlingsunterkunft aufgestellt und galt „als Signal, um die Flüchtlinge in der neuen Unterkunft willkommen zu heißen“, hieß es vom Forum für Zivilcourage.

Das Haus ist im Laufe der Jahre mehrmals umgezogen, zuletzt im April 2023 vom Jugendzentrum zum Rathaus. Bei jedem Umzug wurde das Haus von Bürgern und Politikern zum Teil im Rahmen von Demonstrationen durch die Gemeinde begleitet.

