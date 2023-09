A7 und A261: Besseres Mobilfunknetz an den Autobahnen im Landkreis Harburg

Besonders im Stau drängt es die Mitfahrer im Auto ans Mobiltelefon. Doch auf der A7 in Richtung Süden ist bei der Schnelligkeit des Mobilfunknetzes oft noch Luft nach oben.

Landkreis Harburg A7 und A261: Besseres Mobilfunknetz an den Autobahnen

Landkreis Harburg. Mitfahrer, die oft auf der A7 oder der A261 unterwegs sind, kennen das Dilemma: Das Herunterladen von Filmen mit dem Smartphone zieht sich, besonders in HD-Qualität. Das soll sich nun ändern: Die Telekom hat die Mobilfunkversorgung im Landkreis Harburg weiter ausgebaut und hat dafür in den vergangenen zwei Monaten jeweils zwei Standorte mit dem schnellen Mobilfunkstandard 5G erweitert – und zwei mit LTE. Davon profitiert auch die Versorgung entlang der A7 und der A261.

Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich.

Besseres Mobilfunknetz an der A7: Wer hat Flächen für einen Funkmast zu vermieten?

Die verbesserten Funkmasten stehen in folgenden Kommunen: Drage, Rosengarten (2) und Seevetal. Die Standorte in Rosengarten und Seevetal dienen der Versorgung entlang den Autobahnen A7 und A261. „Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, sagt Stefanie Halle, Unternehmenssprecherin Deutsche Telekom.

Die Telekom betreibt im Landkreis Harburg jetzt 102 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liegt bei rund 98 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 26 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 28 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant.

Hierbei ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Deutsche Funkturm wenden: www.dfmg.de/standortangebot.

Die Deutsche Funkturm baut die Mobilfunkstandorte der Telekom. Aktuell hat die Telekom mehr als 36.000 Mobilfunkstandorte in Betrieb. Zusätzlich baut das Unternehmen jährlich rund 1500 neue Standorte. Wer mehr über die Verfügbarkeit von Mobilfunk an seinem Wohnort erfahren will, kann sich unter www.telekom.de/netzausbau informieren.