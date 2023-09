Wie im Horrorfilm: Mann verfolgt Nachbarn mit Kettensäge

Tostedt. Es ist eine Szene, die an einen Horrorfilm erinnert: Am Donnerstag, gegen 14 Uhr gerieten zwei Männer in Tostedt in Streit. Einer der Kontrahenten bedrohte und verfolgte sein Gegenüber dabei mit einer laufenden Motorsäge. Anders als in Horrorschockern wie dem „Texas Chainsaw Massacre“ aber bewaffnete sich der Bedrohte selbst – und der Vorfall endete recht glimpflich.

Nach einem zunächst verbalen Nachbarschaftsstreit hatte einer der Täter zu seiner Kettensäge gegriffen und den Motor angeworfen. Der Kontrahent nahm Reißaus. Er flüchtete in seine Wohnung, verschloss eiligst die Tür. Doch: Der Mann mit der Kettensäge verfolgte den Nachbarn – und sägte sich kurzerhand durch den verschlossenen Wohnungseingang.

Kontrahent wartet mit einer anderen, in diesem Fall offenbar effektiven Waffe

Dort erwartete ihn der Kontrahent mit einer anderen, in diesem Fall effektiven Waffe. Er schlug dem Kettensägen-Kontrahenten kurzerhand eine Plattschaufel über den Kopf. Beide Nachbarn erlitten leichte Verletzungen. Polizeibeamte leiteten Strafverfahren ein.