Kiekeberg bei Hamburg lockt Kinder mit drei Tagen Ponyreiten – umsonst

Riesenrad und Knusperhäuschen: Historischer Jahrmarkt im Museum am Kiekeberg lockt mit buntem Programm. Nur Erwachsene zahlen Eintritt.

Hoch hinaus geht es an auf der Schiffschaukel beim Historischen Jahrmarkt im Freilichtmuseum am Kiekeberg.

Rosengarten. Hereinspaziert! Am langen Oktoberwochenende lockt der „Historische Jahrmarkt“ an den Kiekeberg – mit viel buntem Jahrmarkttreiben und einem nostalgischen Riesenrad, von dem aus die Besucherinnen und Besucher einen traumhaften Ausblick auf Hamburgs Süden haben. Kinder können in der Schiffsschaukel jubeln, Braunbär und Kamel winken ihnen dabei zu.

Der Jahrmarkt mit seinen traditionellen Fahrgeschäften, Musik und Leckereien ist von Sonnabend bis Dienstag, 3. Oktober, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für Erwachsene kostet der Museumseintritt 11 Euro, für Personen unter 18 Jahren und Mitglieder des Fördervereins des Freilichtmuseums ist er frei.

Historischer Jahrmarkt am Kiekeberg: Ponyreiten und Puppentheater

Die Konzertorgel ertönt und der Duft von Zuckerwatte liegt in der Luft. Mit seinen Fahrgeschäften, Rummelbuden und Attraktionen wie dem Flohzirkus und Puppentheater ist der „Historische Jahrmarkt“ der Zeit zwischen 1900 und 1960 nachempfunden.

Zuckerwatte, Lollis und Lebkuchen: Auch einen Süßigkeitenstand gibt es auf dem Jahrmarkt am Kiekeberg.

Neugierige lassen sich beim Kartenlegen die Zukunft vorhersagen. Kinder erfreuen sich am Ponyreiten und fahren Karussell. Beim Entenangeln und an den Schieß- und Wurfbuden versuchen Menschen jeden Alters kleine Gewinne zu erspielen. Süßes genießen die Besucher unter anderem an der Mandelkutsche oder im Knusperhäuschen.

Drehorgelspieler Henning Ballmann auf dem Historischen Jahrmarkt am Kiekeberg.

Jahrmärkte haben eine lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Ursprünglich dienten sie der Versorgung der Bevölkerung mit Dingen des täglichen Lebens wie Kleidung und Werkzeug.

Im Laufe der Zeit entwickelten sie sich von reinen Waren- und Krammärkten zu Orten des Vergnügens. Das „fahrende“ Volk bot seinem Publikum Unterhaltung in Form von Akrobatik, Tierschauen und Theateraufführungen. Ende des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Fahrgeschäfte eingeführt, die bis heute fester Bestandteil jedes Rummels sind.

Historischer Jahrmarkt am Kiekeberg: Sonnabend, 30. September bis Dienstag, 3. Oktober, 10–18 Uhr. Eintritt 11 Euro für Erwachsene, Personen unter 18 Jahren frei. www.kiekeberg-museum.de