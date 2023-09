14-Jähriger bricht mit Komplizen Geldautomaten auf

Ebstorf/Lüneburg. Zwei „Automaten-Aufbrecher“ hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag im Vorraum der Sparkassen-Filiale in Ebstorf (Kreis Uelzen) überrascht. Bei einem der beiden handelte es sich um einen Teenager.

Eine Streifenwagenbesatzung hatte gegen 2.20 Uhr zwei verdächtige Personen im Vorraum der Sparkasse in der Hauptstraße beobachtet, als sie gerade dabei waren, einen der SB-EC-Automaten aufzubrechen. Das Innenleben des Automaten war mit professionellem Gerät bereits freigelegt und stark beschädigt worden.

Auf der Flucht verloren die Täter mehrere Gegenstände

Die Beamten alarmierten weitere Einsatzkräfte. Die zwei teilweise vermummten Täter ergriffen noch vor Eintreffen der weiteren Einsatzkräfte zu Fuß die Flucht und verloren dabei mehrere Gegenstände. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und leiteten weitere Fahndungsmaßnahmen ein – unter anderem mit einem Polizeihubschrauber ein.

Erst 14 Jahre alt! Überrraschung bei der Kontrolle

Aufgrund von Hinweisen und Spuren konnten die Beamten noch in der Nacht in einem Wohngebäude in Ebstorf mehrere verdächtige Personen antreffen, das Gebäude durchsuchen und zwei dringend tatverdächtige junge Männer vorläufig festnehmen. Bei der Überprüfung der Papiere stellte sich heraus: Der jüngere Täter war erst 14 Jahre alt! Sein Komplize ist acht Jahre älter.

Die Verdächtigen, die bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten waren, wurden mit zur Wache genommen. An den eigentlichen Tresor waren der 14-Jährige und sein Komplize die Jugendlichen/Heranwachsenden nicht gelangt. Bei der Tat nutzten die Täter einen akkubetriebenen professionellen Spreizer, der vor einigen Tagen aus dem Gebäude der Feuerwehr in Ebstorf entwendet wurde.

Am Geldautomaten entstand erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Tatortgruppe der Polizeiinspektion sicherte in der Folge umfangreiche Spuren. Die weiteren Ermittlungen und Maßnahmen dauern an.