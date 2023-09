Lüneburg: Es geht langsam los! Stadt sucht bereits Weihnachtsbäume

Lüneburg. Der Sommer neigt sich dem Ende. Das bedeutet zugleich: Weihnachten ist nicht mehr lange hin. Der städtische Marktmeister Norbert Stegen freut sich auf die Weihnachtszeit und sucht wieder Weihnachtsbäume für die schönsten Plätze der Stadt. Wie jedes Jahr möchte Stegen die Stadt mit großen Tannen und Fichten schmücken. Wer einen solchen Baum im Garten stehen hat und ihn der Stadt spenden möchte, kann sich ab sofort melden.

Ein paar Anforderungen muss der künftige Weihnachtsbaum aber erfüllen: „Er sollte zwischen fünf und 15 Meter hoch, per Kran gut zu erreichen und rundum sehr gleichmäßig gewachsen sein“, erklärt Stegen. Wenn diese Anforderungen erfüllt sind, fällen Mitarbeitende der Hansestadt Lüneburg den Baum kostenlos und transportierten ihn ab. „Manche Menschen haben vielleicht eine Tanne oder Fichte bei sich zu stehen, die über die Jahre schon zu groß geworden ist. Mit der Spende hätten alle etwas davon“, sagt Stegen.

Gespendete Bäume sollen Marktplatz und Stint zieren

Die Weihnachtsbäume werden in der Adventszeit unter anderem am Stint oder auf dem Marktplatz stehen. Alle, die ihren Baum gerne in der Lüneburger Innenstadt stehen sehen möchten, melden sich bitte bei Norbert Stegen unter der Telefonnummer 04131/ 309 3768 oder per E-Mail an norbert.stegen@stadt.lueneburg.de