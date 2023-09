B75 bei Buchholz bleibt nach Unterspülung gesperrt

In der Fahrbahn hatte sich eine Blase gebildet. Boden ist komplett abgetragen. Einem Ort beschert die Sperrung ungewohnte Ruhe.

Die Bundesstraße 75 zwischen Trelde und Trelder Berg ist weiterhin wegen Reparaturarbeiten in Folge einer Unterspülung voll gesperrt. Zwei Tage nach der Unterspülung ist der gewölbte Asphalt abgetragen.

Landkreis Harburg. Die Bundesstraße 75 zwischen dem Trelder Berg und Trelde im Landkreis Harburg bleibt weiter voll gesperrt. Aktuell laufen die Reparaturarbeiten an der Strecke. Die Behörden hoffen, dass die Sperrung am Freitagnachmittag aufgehoben werden kann. Eine genaue Prognose sei aber noch nicht möglich, teilte ein Sprecher der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

Ursächlich für die aktuelle Vollsperrung ist eine Unterspülung der Fahrbahn, die bei Routinearbeiten zur Verlegung von Leerrohren für Stromleitungen entlang der B75 entstand. Bei den Bauarbeiten wurde unbeabsichtigterweise ein Gemisch aus Wasser und Bentonit unter die B75 gedrückt. Dies führte schließlich zur Bildung eines mehrere Zentimeter hohen Erdhügels, der das sichere Befahren der Strecke verhinderte und daraufhin zur Vollsperrung der Bundesstraße führte.

Ein Herausdrücken des Bohrschlamms mit schweren Lastwagen war nur zum Teil erfolgreich. Der Asphalt hatte sich zu stark verformt, um ihn wieder in die Ausgangsposition zu drücken. Aktuell laufen die Reparatur- und Sanierungsarbeiten. Die Straße musste dafür aufgerissen werden, um einen neue Tragschicht einzubauen. Anschließend wird der betroffene Bereich neu asphaltiert.

Die Auswirkungen der Sperrung B75 sind insbesondere in Buchholz in der Nordheide spürbar, wo es gerade im Berufsverkehr zu Staus kommt.

Besonders betroffen ist der Bereich an der Kreuzung Bremer Straße und Sprötzer Weg. Autofahrer aus Tostedt weichen vor allem über die Autobahn 1 aus. In Trelde berichten Anwohner dagegen, dass es so ruhig wie seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr sei. Weil sowohl die B75 als auch die nahe B3 gesperrt sind, gibt es kaum noch Straßenlärm.

Das Umleitungsschild für die gesperrte Bundesstraße 3 leitete auch zwei Tage nach der Vollsperrung noch genau auf die gesperrte B75-Strecke.

Die B75-Sperrung führt auch deswegen zu Problemen, weil die reguläre Umleitungsstrecke über die Bundesstraße 3 aktuell wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Dort werden sowohl der Asphalt erneuert als auch neue Leitplanken eingezogen und der Rad- und Gehweg saniert. Eine Maßnahme, die regulär noch bis Mitte Oktober dauert. Solange soll die Sperrung auf der B75 nicht dauern.

Grund für die Sperrung: Diese Fahrbahnunterspülung, die bei Bauarbeiten entstand.

