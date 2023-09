Erntedankfeste: Die schönsten Ausflugsziele im Hamburger Umland

Bardowick/Lüneburg/Rosengarten. Apfelkuchen, Kürbispuffer und eine Wurzelkönigin: Erntedankfeste machen Lust auf die schönen Seiten des Herbsts. Im September und Oktober gibt es an vielen Orten Feste, Märkte und andere Veranstaltungen zu diesem Anlass. Das Abendblatt hat eine Auswahl der Erntedankfeste im südlichen Hamburger Umland zusammengestellt.

Erntedank: Bardowick feiert eines der größten Feste in Norddeutschland

Eines der größten Erntefeste in Norddeutschland wird bereits an diesem Sonntag, 17. September in Bardowick gefeiert. Hier wird zelebriert, was die Ernte in dem 1200 Jahre alten Ort an der Ilmenau, in dem viele Gemüsehöfe beheimatet sind, eingebracht hat. Rund um den Bardowicker Dom ist eine Gastromeile aufgebaut und es gibt verschiedene Angebote für die ganze Familie.

Der Bardowicker Dom ist Schauplatz für das Erntedankfest im September.

Foto: Anima Berten

Auch der Bardowicker Musikzug Marching Coulours tritt an diesem Tag auf. Der Festumzug findet erst im kommenden Jahr wieder statt, diesmal gibt es aber eine kleine Ausstellung, in der Besucher prächtig geschmückte Erntewagen bestaunen können. Zudem wird beim Erntedankfest die neue Bardowicker Wurzelkönigin vorgestellt.

Lüneburger Loewe-Stiftung: Fest mit Familiengottesdienst und Kürbissuppe

Mit einem Familiengottesdienst startet das Erntedankfest auf dem Bio-Hof der Loewe-Stiftung im Lüneburger Stadtteil Ochtmissen. Die Stiftung lädt für Sonntag, 24. September, von 11 bis 17 Uhr auf ihren Hof ein. Der Posaunenchor HippoBrass aus Amelinghausen liefert die musikalische Begleitung zum Gottesdienst. Den ganzen Tag über werden Kürbisse, Blumen und Gemüse verkauft, außerdem gibt es Kürbissuppe und hausgemachte Kuchen und Torten. Highlight für die kleinen Besucher ist ein Kinderkarussell. Weitere Informationen zu Programm und Anreise auf www.loewe-stiftung.de.

Im Freilichtmuseum am Kiekeberg können Kinder und Erwachsene auch im Agrarium viel über Landwirtschaft lernen.

Foto: Freilichtmuseum am Kiekeberg (FLMK)

Einen besonderen Einblick in die Tradition der Erntedankfeste gibt es ebenfalls am Sonntag, 24. September, im Freilichtmuseum am Kiekeberg in Rosengarten. Tänzerinnen und Tänzer der Volkstanz- und Trachtengruppe Kiekeberg zeigen ihr Können. Der einstündige Auftritt beginnt um 15 Uhr.

Arche-Hof bietet Currywurst vom Bentheimer Schwein und Hofführungen

Ende September beginnt das Erntedankfest auf dem Hof an den Teichen im Süden Lüneburgs. An zwei Wochenenden, 30. September und 1. Oktober sowie 7. und 8. Oktober, haben Besucher hier zahlreiche Möglichkeiten, den Erlebnisbauernhof kennenzulernen und die dort erzeugten Produkte zu kosten. Jeweils von 12 Uhr an gibt es Kaffee und Kuchen, Brat- und Currywurst vom Bunten Bentheimer Schwein, Flammkuchen und Kürbispuffer. An mehreren Marktständen werden Produkte vom Hof verkauft. Der Hof ist ein Arche-Betrieb, auf dem alte bedrohte Nutztierrassen beheimatet sind. An den Sonntagen werden jeweils um 14 Uhr zeitgleich Führungen für Kinder (5,50 Euro) und Erwachsene (7 Euro) angeboten, eine Anmeldung ist notwendig: www.hofandenteichen.de.

Beim Erntedank- und Kartoffelfest im Museumsdorf Hösseringen wird auch ein Gottesdienst im Brümmerhof gefeiert.

Foto: Museumsdorf Hösseringen

In der Lüneburger Heide richtet das Museumsdorf Hösseringen ein Erntedank- und Kartoffelfest aus. Am Sonntag, 1. Oktober, von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr können Besucher alte Landmaschinen im Einsatz sehen, alte Arbeitstechniken kennenlernen und werden mit traditioneller Volksmusik unterhalten. Kinder können bei der Kartoffelernte helfen. Die Landjugend serviert herzhafte Speisen aus der Region, Kaffee und Kuchen. Um 14 Uhr beginnt der Erntedankgottesdienst im Brümmerhof auf dem Gelände des Museumsdorfes, das in der Gemeinde Suderburg liegt.

Landjugend in Heidenau organisiert Fest mit Disco und Festumzug

Auch in Heidenau gibt es seit vielen Jahren ein traditionelles Erntefest, das von der dortigen Landjugend organisiert wird und das in diesem Jahr am 23. und 24. September stattfindet. Die Heidenauer beginnen ihr Erntefest mit einer Erntedank-Disco am Sonnabend ab 21 Uhr im Festzelt. Am Sonntag geht es mit einem Gottesdienst im Festzelt ab 10.30 Uhr weiter. Der große Festumzug mit den geschmückten Erntewagen beginnt um 13 Uhr. Ab 16 trifft sich die Gemeinde und ihre Gäste beim Nachmittagsprogramm, wo unter anderem die Erntekönigin die Siegerehrung für den schönsten Erntedank-Wagen vornehmen wird.

Festumzüge zum Erntedank haben in der Region Tradition: Der Erntedankfest-Umzug im benachbarten Sittensen gehört mit 50 bis 80 geschmückten Wagen und bis zu 10.000 Besuchern zu den größten Erntefestumzügen Deutschlands. Er findet gleichzeitig mit dem Sittensener Herbstmarkt am Sonntag, 1. Oktober, statt. Beginn ist um 13.30 Uhr.

Kunsthandwerk und historische Trachten beim Erntedankfest in Bremervörde

Beim Kunsthandwerkermarkt mit Erntedankfest in Bremervörde im Landkreis Rotenburg bieten am Sonntag, 1. Oktober, 65 Aussteller rund um das Logehuus des Hesedorfer Heimatvereins ihre Waren an. Von 11 bis 17 Uhr gibt es handgetöpferte Keramik, Naturseifen, Kränze, Gartenkunst, Schmuck, Kleidung, Säfte, Marmeladen, Wurst und Brot. Zur Stärkung richtet der Heimatverein ein Tortenbuffet an und verkauft Butterkuchen aus dem Steinbackofen. Kinder können sich kostenfrei das Gesicht schminken lassen. Bereits um 10 Uhr findet der Erntedankgottesdienst mit Übergabe der Erntekrone statt. In einer Ausstellung im Heimathaus ist eine Auswahl historischer Trachten zu sehen. Der Eintritt kostet zwei Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts.

Erntedankfeste werden auch in vielen Kirchen mit Gottesdiensten gefeiert

Darüber hinaus wird in vielen Kirchen Erntedank mit festlichen Gottesdiensten gefeiert. Denn eine reiche Ernte ist seit jeher ein Grund zum Feiern. Wenn die Wagen voll beladen mit Getreide, Kartoffeln, Kürbis und anderem Gemüse vom Feld zurückkehren und auch die Obstbäume gut getragen haben, haben die Menschen keinen Hunger zu befürchten. Ihre Dankbarkeit drücken sie mit Erntegaben aus, die üblicherweise auf üppig beladenen Tischen oder auf den Stufen zum Altar in den Kirchen präsentiert werden.