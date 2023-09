Hittfelder Dorffest: Live-Musik und extralanger Flohmarkt

Hittfeld. Es wird ein Wochenende für die ganze Familie, mit Live-Musik, Food-Trucks, Karussells, Flohmarkt und der Gelegenheit zum gemeinsamen Feiern. Beim Hittfelder Dorffest verwandelt sich das Zentrum des Ortes für drei Tage in eine große Festfläche mit Bühne und vielen Aktionen.

Zur 41. Auflage des Dorffests von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. September, gibt es wieder eine unterhaltsame Mischung aus traditionellen Schaustelleraktionen, Verkaufsständen, Sport-Darbietungen und mehreren Konzerten. Organisiert wird die Sause vom Gewerbeverein Hittfeld.

Hittfelder Dorffest: Vielfältiges Musikprogramm und Flohmarkt an der Kirchstraße

Das musikalische Programm startet am Freitag mit Pascal Krieger, der seit vielen Jahren als erfolgreicher Interpret von Pop-Schlagern unterwegs ist. Danach geht es weiter mit Mad Dog, der eine Party-Powershow verspricht, bei der die Festbesucher mitsingen und tanzen können.

Am Sonnabend kommen Schnäppchenjäger beim Flohmarkt ganz auf ihre Kosten. Von 7 bis 17 Uhr sind an der Kirchstraße zahlreiche Stände mit Schönem und Gebrauchtem aufgebaut, Besucher können in Ruhe stöbern und sich auf die Suche nach neuen Lieblingsstücken machen. Wer spontan selbst verkaufen will – eine Anmeldung ist nicht notwendig. „Der Dorffest-Sonnabend eignet sich perfekt für einen Familientag“, sagt Alexander von Engel vom Gewerbeverein.

Sportler, Tänzer und Schüler treten auf der Open-Air-Bühne auf

Mittags gibt es Hip-Hop, Karate, Turnen und Tanz: Auf der Open-Air-Bühne zeigen Gruppen des TSV Eintracht Hittfeld, des Sportvereins Emmelndorf und des Tanzstudio Sedello ihr Können. Dies sei eine tolle Möglichkeit für Familien und neu zugezogene Hittfelder, sich über die örtlichen Freizeitmöglichkeiten zu informieren, meint Organisator von Engel.

Auf der Bühne beim Hittfelder Dorffest zeigen auch Sport- und Tanzgruppen ihr Können.

Foto: Gewerbeverein Hittfeld

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Denn am Nachmittag treten auch die musikalischen Talente der Band-AG und der Schulband Trööt vom Gymnasium Hittfeld auf. Danach wird es rockig: Biggs B Sonic wollen eine energiegeladene Show für Rockabilly-Fans liefern.

Die Band Hitfield rockt am Sonnabend die Bühne beim Dorffest in Hittfeld

Und am Sonnabendabend wird, so die Ankündigung, die erfolgreiche Band Hitfield zum zweiten Mal das Dorffest rocken. Die sechs Musiker bringen Rock-Hits und das Beste aus den Charts auf die Bühne. Auf dem Partyareal vom Team 412 gibt es fette Discobeats für tanzwillige Festbesucher.

Am Sonntag geht es musikalisch weiter. Die Band Aurel eröffnet mit ihrem Auftritt den letzten Tag des Dorffests, in der Pause präsentiert der Posaunenchor Hittfeld sein Können. Am frühen Abend geht es weiter mit Boerney und den Tri Tops, die direkt von der Reeperbahn nach Hittfeld kommen. Mit ihren bunten Outfits, einer besonderen Bühnenperformance und einer Show, die tanzbare Kulthits aus vier Jahrzehnten umfasst, versprechen sie richtig gute Unterhaltung.

Hittfelder Dorffest klingt mit Seniorencafé am Sonntag aus

Etwas ruhiger, aber ebenso unterhaltsam, geht es beim Seniorencafé zu, das um 15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses beginnt. Hier tritt die Hittfelder Speeldeel auf und der Heimatverein serviert Kaffee und Kuchen. Im Arkadenhof ist eine Kinderspiellandschaft aufgebaut. Weitere Informationen zum Programm beim Hittfelder Dorffest gibt es auf der Festseite im Internet.