Ein Plakat im Fenster des Gebäudes, in dem der Moisburger Tante-Enso-Laden einziehen soll, kündigt die baldige Eröffnung an. Foto Lepél MyEnso-Gründer und Geschäftsführer Thorsten Bausch mit Moisburgs Bürgermeister Ronald Doll. Foto Lepél Tante Enso wird als Miter auf die freien Flächen neben der Mühlenbäckerei Schmacke einziehen. Foto Lepél Ein Tante-Enso-Laden umfasst ein Sortiment mit rund 3000 bis 3.500 Artikeln. Foto Tante Enso In einem Tante-Enso-Laden kann rund um die Uhr eingekauft werden. Wenn kein Personal da ist, kommen registrierte Nutzer mit ihrer Tante-Enso-Karte ins Geschäft. Foto Tante Enso