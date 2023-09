Oktoberfest im Landkreis Harburg: Hier gibt es Bier und Brez'n

Winsen/Buchholz. Von Bispingen bis Buxtehude herrscht im September und Oktober vielerorts Stimmung wie in Bayern. Oktoberfeste sind auch in der Region südlich von Hamburg mittlerweile sehr beliebt – es gibt große, kleine, welche mit Blaskapelle und andere mit Mallorca-Musik.

Bier, zünftiges Essen und blau-weiße Deko darf auf diesen Partys im und um den Landkreis Harburg nicht fehlen, nicht nur Besucher mit Dirndl und Lederhosen können hier ähnlich gut feiern wie auf der Münchner Theresienwiese. Wir stellen eine Auswahl der Oktoberfeste in der Region vor.

Oktoberfest in Lüneburg: Jahrmarkt und Bayernzelt für 2500 Besucher

Den Anfang macht das 36. Oktoberfest in Lüneburg. Eröffnung ist an diesem Freitag, 8. September, auf den Sülzwiesen. Für vier Tage ist dort ein Jahrmarkt mit vielen Fahrgeschäften aufgebaut, an dem 60 Schausteller beteiligt sind. Neben Autoscooter, Zuckerwatte-Stand und Losbude steht das große Bayernzelt mit Platz für etwa 2500 Besucher.

Mit ein wenig Deko kann auch im Norden zünftig gefeiert werden – dafür braucht’s nicht einmal Kenntnisse in bayrischer Mundart.

Foto: Peter Kneffel / dpa

Im Festzelt sorgen Andreas Autengruber mit seinem Enzian Sextett und die „Original Zipfelklatscher“ von Freitag bis Montag für bayerische Stimmung zwischen Brez’n und Bierkrügen. Der Eintritt ist frei. Tischreservierungen im Festzelt sind über den Schaustellerverband Lüneburg (E-Mail: schaustellerverband-lueneburg@arcor.de, Telefon 0152/06720269) möglich.

Oktoberfest im Freizeitpark: So feiern Heide-Park und Snow Dome

In Bispingen steigt am Donnerstag, 21. September, ein Oktoberfest im Berg & Tal Abenteuer Resort, zu dem unter anderem die Skihalle Snow Dome gehört. Los geht es um 18 Uhr mit Live-Musik, zum Fassanstich um 19 Uhr gibt es Freibier für die Gäste und anschließend ein zünftiges Buffet. Um 22 Uhr beginnt die Party mit Musik vom DJ. Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet 19,90 Euro einschließlich Buffet, wer stattdessen eine Maß Bier wählt, zahlt 25 Euro.

Gleich an zwei Wochenenden und bereits tagsüber wird das Oktoberfest im Heide Park Soltau gefeiert. Jeweils für Freitag bis Sonntag – 22. bis 24. September und 29. September bis 1. Oktober – haben die Macher ein unterhaltsames Programm aufgestellt. Geöffnet ist der Park an diesen Tagen von 12 bis 22 Uhr. Besucher können im Dunkeln und bei besonderer Beleuchtung Achterbahn fahren, es gibt Live-Musik, Bier, Foodtrucks sowie Kinderschminken und Spielestationen. Tickets für einen Tag kosten ab 37 Euro, sie können nur online gekauft werden: www.heide-park.de.

Mallorca-Stimmung in Winsen, Blasorchester in Buchholz

In Buchholz lädt Möbel Kraft zum Oktoberfest ein, Bieranstich ist am Freitag, 22. September, um 18 Uhr. Bis zum 8. Oktober heißt es dann in dem Möbelhaus: O’zapft is! Das Festzelt ist jeweils von Freitag bis Sonntag geöffnet, freitags und sonnabends von 17 bis 1 Uhr, sonn- und feiertags von 12 bis 18 Uhr. Es werden bayerische Spezialitäten serviert, DJs und Live-Musiker wie „Die Melker“ und das Airbus-Blasorchester liefern den passenden Sound zum Feiern. Der Eintritt ist frei. Tische können per E-Mail (Betreff „Oktoberfest Buchholz“) reserviert werden: events@moebel-kraft.de.

Ebenfalls am Freitag, 22. September, startet das Oktoberfest in Winsen (Luhe). Gefeiert wird an den (langen) Wochenenden bis zum 2. Oktober im Gewerbegebiet Luhdorf. Die auftretenden Musiker, darunter Ikke Hüftgold, Mickie Krause und Mia Julia, sollen für Mallorca-Stimmung sorgen. Im Wirtshaus gibt es Haxen, Schweinebraten und frisch gezapftes Oktoberfest-Bier.

An allen Veranstaltungsabenden wird ein Shuttle vom Bahnhof zum Festzelt angeboten. Tickets kosten zwischen zwölf und 15 Euro und werden online (www.oktoberfest-winsen.de) sowie in der Tourist-Information Winsen verkauft.

Oktoberfest in der Burg Seevetal – mit Mini-Haxn und Blasmusik

Eine Riesen-Gaudi unter dem Motto „Feiern wie die Bayern“ steigt in der Burg Seevetal. Veranstalter ist das Blasorchester Seevetal, los geht es am Sonnabend, 30. September, um 17 Uhr. Damit ähnlich wie auf der Münchner Theresienwiese gefeiert wird, sorgen DJ Nico von der Strandhalle Over und das Blasorchester mit Partyblasmusik, Charts, Hits und Evergreens bis kurz vor 1 Uhr für Oktoberfest-Stimmung.

Zum Essen reicht der Festwirt Mini-Haxn, Hähnchenschenkel, Leberkäse, Weißwurst, Sauerkraut Kartoffelpüree, Kartoffelsalat, Brezeln und Senf, Bier wird auch in kleinen Gläsern gereicht. Einlass ist ab 18 Jahren. Im Ticketpreis von 90 Euro sind Eintritt, Essen und Getränke inbegriffen. Karten gibt es nur im Vorverkauf auf www.feiern-wie-die-bayern.com.

Riesen-Bayern-Gaudi im 60 Meter langen Festzelt im Landkreis Stade

Das Oktoberfest in Revenahe-Kammerbusch ist die größte blau-weiße Gaudi im Landkreis Stade und in der Region und wird vom Verein „Insel im Moor“ organisiert. Es findet am Sonnabend, 30. September, und Montag, 2. Oktober statt, jeweils von 17 bis 1 Uhr. Für die 31 Vereinsmitglieder bedeuten die zwei Tage im Zeichen des Oktoberfests einen Jahreshöhepunkt, aber vor allem auch viel Arbeit. Die „Wiesn“ in dem Dorf, das zur Samtgemeinde Apensen gehört, wuchs seit der Premiere vor zwölf Jahren mit 400 Gästen auf mittlerweile rund 2500 Gäste.

Die Oktoberfest-Fans feiern in einem 60 Meter langen Festzelt mit einer Fläche von 1750 Quadratmetern. Es gibt ein großes „Bayrisches Büffet“, unter anderem mit Haxn, Leberkäs, Sauerkraut und Kartoffelpüree. An beiden Abenden wollen die Kapelle „Aalbachtal Express“ und DJ Sönke mit ihrer Musik dafür sorgen, dass bayerische Stimmung im hohen Norden aufkommt. Der Eintritt inklusive Bewirtung, Getränke, Buffett, Band und DJ kostet 80 Euro. Die Tickets für Sonnabend sind ausverkauft, für Montag gibt es noch Restkarten auf www.wiesn-revenahe.de.

Oktoberfest beim verkaufsoffenen Sonntag in Buxtehude

Der Itzenbütteler Bio-Hof „Hof & Gut“ in Jesteburg begeht sein Hoffest in diesem Herbst ebenfalls ganz im Stile eines Oktoberfests. Am Montag und Dienstag, 2. und 3. Oktober, sind Besucher eingeladen, zünftig in Dirndl und Lederhosen zu tanzen. Es gibt leckeres Essen, Musik und Ponyreiten.

Anfang Oktober heißt es in Buxtehude: Dirndl und Lederhosen rausholen und ab auf den Rathausplatz. Von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Oktober, serviert Familie Höft im Festzelt original bayerisches Essen und Getränke. Eine Band steuert zünftige Musik bei. Das Oktoberfest zählt zum Programm des verkaufsoffenen Sonntags, der unter dem Motto „Oktoberfest – o’zapft is“ steht. Die Geschäfte haben an diesem Tag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

In der Gemeinde Rosengarten lädt die Freiwillige Feuerwehr zum Oktoberfest ein: Am Sonnabend, 7. Oktober, wird in der Feuerwache an der Hallerstraße mit Live-Musik, Essen und Getränken gefeiert. Als besondere Spezialität gibt es in diesem Jahr Krustenbraten vom Smoker. Der Einlass beginnt um 18 Uhr.