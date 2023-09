Lüneburger Heide: Barfußpark macht September zum Kinder-Monat

„Super-September“ für alle Kinder: In dem Freizeitpark in der Lüneburger Heide werden Schätze gesucht und Barfußdiplome vergeben.

Egestorf. Nach dem doch etwas kühlen Wetter während der Sommerferien lässt der September noch auf ein wenig Sonne im Norden hoffen. Deswegen hat sich das Team des Barfußparks Egestorf für jedes September-Wochenende eine besondere Aktion überlegt: Ein „Super-September“ für Kinder steht im Barfußpark Lüneburger Heide auf dem Programm.

Während die Kinder ihre Abenteuer erleben, können die Großen sich auf dem 2,7 Kilometer langen Barfußpfad mit seinen über 60 Stationen vergnügen und barfuß unterschiedliche Untergründe erleben.

„Super-September für Kinder im Barfußpark“: Ein Fest für alle Sinnesorgane

Im Alltag stehen Füße wenig im Vordergrund – unsere Schuhe bekommen oft mehr Aufmerksamkeit als die Füße selbst. Dabei sind sie sehr wichtige und fähige „Sinnesorgane“ für unsere Bewegung und die Balance. Sie erfühlen und erkennen Untergründe und passen sich beim Laufen und Springen ganz automatisch daran an.

Barfuß spielen Corinna Ruschmeyer und ihre Töchter Tessa und Rieke in einem überdimensionalen Netz im Barfußpark.

Foto: Philipp Schulze / dpa

Damit das gut klappt, müssen unsere Füße im Training bleiben – erst recht jetzt, wo die Schule wieder begonnen hat und die Kinder wieder mehr sitzen. Der Barfußpfad ist wie ein Trainingsparcours. Bei einer Barfuß-Olympiade und beim Barfuß-Diplom erfahren Kinder etwas über Bewegung und Balance und über die Natur um sich herum. Genau wie bei einer Schatzsuche und bei der Hobbybiologen-Tour – die einen etwas anderen thematischen Schwerpunkt haben.

Den Kindern noch einmal die Gelegenheit geben, sich barfuß draußen zu bewegen

Die Events starten jeweils sonnabends um 12 Uhr. „Die September-Events sollen den Kindern noch einmal die Möglichkeit geben, sich draußen barfuß zu bewegen. Deswegen haben wir Sonnabendmittag ausgewählt, da ist das Wochenende noch lang und der Bewegungsdrang nach der Schulwoche groß,“ sagt Kerstin Albers, Geschäftsführerin des Barfußparks.

Die Events sind gedacht für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Sie sind kostenlos und dauern jeweils etwa 1,5 Stunden. Anmeldung bitte direkt an der Kasse.

Am 2. September startet die Hobbybiologen-Tour, am 9. September schließt sich die Barfußolympiade an. Am 16. September kann man das Barfußdiplom erwerben, am 23. September geht es auf abenteuerliche Schatzsuche und am 30. September auf rätselhafte Schatzsuche.

Nach 15 Jahren ist der Barfußpark ein anerkannter Naherholungsort für Hamburger genauso wie eine Naturattraktion für Touristen der Lüneburger Heide. Viele helfende Hände unterhalten den Park, immer mit den strengen Regeln des Naturschutzes im Blick.

Öffnungszeiten in diesem Jahr: 29. April bis voraussichtlich 30. September, täglich 9-18 Uhr.