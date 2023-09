Jubel in Jork: Traditionsfleischerei Röhrs im Alten Land ist gerettet

Jork. Gute Nachrichten aus Jork: Die Traditionsfleischerei Röhrs wird vom Landwirtschaftsbetrieb KüstenSwien aus Galmsbüll in Schleswig-Holstein übernommen – der Betrieb wird weitergeführt, alle Arbeitsplätze bleiben erhalten. Die beliebte Fleischerei kann auf eine mehr als 300-jährige Firmengeschichte im Alten Land zurückblicken: Sie ist die älteste Fleischerei Norddeutschlands.

Das vom 33-jährigen Geschäftsinhaber Daniel Röhrs geführte Familienunternehmen mit Ladengeschäft und eigener Schlachtproduktion hatte im Mai überraschend angekündigt, in die Insolvenz gehen zu müssen. Anfang August wurde das Insolvenzverfahren beim Amtsgericht Tostedt offiziell eröffnet und bereits am 17. August ein neues Geschäft unter der Führung der Unternehmensgruppe Lars Brunk eingetragen.

Traditionsfleischerei Röhrs gerettet: Alle 15 Mitarbeiter werden übernommen

Nun trägt das Unternehmen den etwas sperrigen Namen „KüstenSwien und Röhrs Produktions GmbH & Co. KG“ und wird im Alten Land weitergeführt. Der aktuell 15-köpfige Mitarbeiterstamm wird ebenfalls übernommen und das Unternehmen kündigt bereits an, weitere Mitarbeiter einstellen zu wollen. „Wir planen die Kapazität der Produktion und der Gebäude weiter auszulasten“, erklärt Unternehmenssprecher Mads Salewski auf Abendblatt-Nachfrage.

Schweinebauer Lars Brunk (li.) von KüstenSwien und Daniel Röhrs besiegeln die Betriebsübernahme der Traditionsfleischerei Röhrs.

Foto: KüstenSwien

Zum 1. September übernimmt der Schweinebauer Lars Brunk mit seiner Marke KüstenSwien die Traditionsfleischerei Röhrs – und komplettiert damit die Wertschöpfungskette „From Farm to Fork“ (Vom Bauernhof bis zur Gabel). Das Unternehmen aus der Nähe von Niebüll ist bereits in der Ferkelerzeugung, Aufzucht und Mast erfolgreich und hatte vor Längerem damit begonnen, die eigenen Fleischprodukte selbst zu vermarkten.

Erst kürzlich wurde eine Kooperation mit dem Handelskonzern Rewe vereinbart. „Mit der Übernahme der Fleischerei Röhrs werden nun auch Schlachtung, Verarbeitung und Vermarktung auf eine neue Ebene gehoben“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

KüstenSwien produziert in der höchsten Kategorie auf der Tierwohl-Skala

„Die Übernahme der Fleischerei Röhrs ist für uns eine einmalige Gelegenheit, unsere Produkte unabhängig von vor- oder nachgelagerten Akteuren zu vermarkten“, sagt Lars Brunk, Gründer und Geschäftsführer von KüstenSwien. „Damit können wir nicht nur durchgängig für die hohe Qualität sorgen, die wir an unsere Produkte stellen, sondern auch unsere Mission Tierwohl über die gesamte Wertschöpfungskette sicherstellen.“

Schon heute produziert KüstenSwien in der Haltungsform 4, also der höchsten Haltungskategorie der konventionellen Landwirtschaft. Hier stehen den Schweinen 100 Prozent mehr Platz zur Verfügung als gesetzlich vorgeschrieben, sie haben ständigen Zugang zum Außenbereich und viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Zudem setzt KüstenSwien auf kleinere, robuste und dadurch gesündere Tiere anstatt auf Hochleistung. Die kurzen Transportwege zwischen den einzelnen Betrieben der Aufzucht und Mast zum Schlachthof nach Jork können sich hier nahtlos einreihen.

Das Ladengeschäft Am Fleet bleibt in Besitz der Familie Röhrs

Bereits vor der wirtschaftlichen Schieflage des Familienbetriebes hätten die Firmen erfolgreich zusammengearbeitet. Mit der Übernahme solle die Vermarktung, die mit einer nachhaltigen Tierhaltung einherginge, künftig noch stärker zum Tragen kommen.

„Unsere Fleischerei ist seit jeher generalistisch aufgestellt, wir können also von der Schlachtung an das komplette Schwein nutzen. Damit haben wir mit KüstenSwien in Zukunft eine gesicherte Auslastung, bieten weiterhin wie gewohnt unsere Lohnschlachtung an und haben zusätzlich genug Raum, um gemeinsam neue Ideen für alle verwertbaren Teile zu entwickeln,“ sagt Daniel Röhrs, der auch weiterhin gemeinsam mit seiner Ehefrau Katharina als Produktions- und Standortleitung für den Betrieb in Jork verantwortlich sein wird.

Das Ladengeschäft Am Fleet bleibt indes in Besitz der Familie Röhrs. Das Fleischereifachgeschäft wird in gewohnter Form künftig von Andre Röhrs und seinen Eltern, dem Ehepaar Friedrich und Katrin Röhrs, betrieben.

Nicht nur Familie Röhrs freut sich, darüber das dieses Traditionshandwerk in Jork nun langfristig gesichert zu sein scheint. „Unser Sanierungsziel war klar der Schutz des Mittelstandes. Das ist uns mehr als gelungen. KüstenSwien wird den Fleischereibetrieb in Jork mit einem nachhaltigen und durchdachten Gesamtkonzept in Richtung Zukunft führen“, ist sich der Insolvenzverwalter Dr. Hendrik Heerma sicher.