Welche Heizung für mein Haus? Landkreis berät kostenlos

Landkreis Harburg. Auch wenn die kalten Tage weit entfernt scheinen – die nächste Heizperiode kommt. Mit dem Ende derSommerferien geht der Blick langsam in Richtung Herbst und Heizung. Und jede Menge Fragen stellen sich: Wie kann ich unabhängig von Öl und Gas werden, wie gehe ich ökonomisch clever und klimafreundlich mit meinem Haus in die Zukunft? Welche Heiz-Technologie ist die richtige? Wie kann ich auf erneuerbare Energien umstellen, was passt am besten zu meinem Haus? Welche Fördermittel kann ich erhalten?

Hier kann die Energieberatungskampagne „clever heizen!“ helfen. Sie wurde vom Landkreis Harburg, der Verbraucherzentrale Niedersachsen (VZN) und der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) gestartet, um Eigenheimbesitzer unabhängig und individuell zu unterstützen.

Heizen im Landkreis Harburg: Beratung findet persönlich oder online statt

Die Beratung findet durch qualifizierte Fachleute der Verbraucherzentrale statt – wahlweise persönlich im Rathaus, vor Ort zu Hause oder bei einem der zahlreichen Online-Vorträge. Dabei gibt es Informationen über mögliche Varianten unter Einbeziehung erneuerbarer Energien im Gebäude.

Mit der der Beratung erhalten Eigentümer einen Überblick über den Zustand ihrer Anlage und Hinweise zu Verbesserungsmöglichkeiten. „Der Umstieg auf treibhausgasneutrale Technologie hilft doppelt: Das nützt dem Klima und dämpft die Energiekosten“, sagt Oliver Waltenrath, Klimaschutzmanager der Kreisverwaltung.

Reihe der Online-Vorträge startet am 4. September

Er verweist darauf, dass für die Investitionen verschiedene Förderprogramme in Anspruch genommen werden können. So werden sowohl Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz bestehender Heizsystemen staatlich gefördert als auch der Austausch von Anlagen.

Die Reihe der Online-Vorträge startet am 4. September mit „clever heizen!“. Ein Energieberater vermittelt Basiswissen rund ums Thema Heizung – mit anschließender Gruppenberatung. Anschließend können die Teilnehmer ihre Fragen live an weitere Experten richten.

Wärmepumpen, Wärmedämmung, Gebäudeenergiegesetz

„Funktioniert eine Wärmepumpe in meinem Haus?“ ist Thema von zwei Vorträgen am 18. September, 9. Oktober und 20. November. Erneut um „clever heizen“ geht es am 6. November. Auch eine gut durchdachte Wärmedämmung kann den Energieverbrauch reduzieren, zu einem angenehmeren Wohnklima beitragen und Kosten einsparen.

Zwei Handwerker stellen eine gerade installierte Wärmepumpe im Keller einer Doppelhaushälfte ein. Aber funktioniert diese Technologie in jedem Haus?

Foto: Doreen Garud / dpa

Der Vortrag am 25. September zeigt Dämmmaterialien und -methoden auf, auch Fördermittel sind Thema. Um die Wärmewende geht es am 2. November. Der Vortrag erläutert, wie der Umstieg auf klimafreundliche Heizungsanlagen gelingen kann. Die Heizungssanierung nach dem neuen Gebäudeenergiegesetz steht am 4. Dezember auf dem Programm.

Anmeldungen zu den Online-Vorträgen sind möglich unter www.Energiewegweiser.de. Persönliche „clever heizen!“-Beratungen finden im Kreishaus B in Winsen statt. Dort ist Energieberater Gert Schulz jeden zweiten Dienstag von 13 bis 17 Uhr vor Ort (Raum B-024).

Im Rahmen von „clever heizen!“ steht zusätzlich Energieberater Carsten Wittkop zur Verfügung. Anmeldungen bei der Stabsstelle Klimaschutz des Landkreises unter www.Energiewegweiser.de/Zuhause oder telefonisch von 9 bis 13 Uhr unter 04171/693 66 01.