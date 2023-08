A7: Im Horster Dreieck nur eine Fahrspur. Staus zu erwarten

Brückenneubau in Höhe der Anschlussstelle Hittfeld: Die Sicherungsanlagen werden am Dienstag abgebaut.

Hittfeld. Am Dienstag wird es eng auf der A7: Im Bereich des ohnehin stark belasteten Horster Dreiecks im Landkreis Harburg sollen in der kommenden Woche sogenannte Verkehrssicherungsanlagen abgebaut werden. Die Schilder, Baaken und Gitter waren aufgestellt worden, um eine Arbeitsstelle an einem Brückenbauwerk auf dem Zubringer zur A1 abzusichern. Diese Arbeiten sind jetzt weitgehend abgeschlossen, die Anlagen werden demontiert.

Nur ein Fahrstreifen für Lkw und Pkw in Höhe Hittfeld

Für den Verkehr bedeutet das Einschränkungen: Voraussichtlich zwischen 9 und 15 Uhr muss ein Fahrstreifen gesperrt werden - und zwar nacheinander in Fahrtrichtung Hamburg und in der Gegenrichtung. Pkw- und Lkw werden dann auf einem Fahrstreifen an der Baustelle vorbei geleitet.

Aus Gründen der Arbeitssicherheit kann der Abbau der mobilen Anlagen nur unter Sperrung eines Fahrstreifens erfolgen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich am Dienstag mit erhöhter Aufmerksamkeit und unter Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen zu durchfahren.