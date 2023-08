Infowanderung im Landkreis Harburg: Welcher Pilz ist essbar – und welcher giftig?

Steinpilze sind aus der herbstlichen Küche kaum wegzudenken – am besten schmecken sie selbstverständlich aus eigener Sammlung.

Infoveranstaltung Pilze sammeln in Harburg: Welche sind essbar, welche nicht?

Winsen. Der Herbst rückt immer näher, und damit steht auch die Pilzsaison vor der Tür! Viele Menschen zieht es raus in die Natur, auch um ihrer Sammellust im Wald und im Feld nachzugehen. Doch welche Pilzarten sind eigentlich giftig, welche essbar? Und wie erkennt man sie sicher?

Um diese Fragen zu beantworten, laden die Tourist-Information Winsener Elbmarsch und der Pilzexperte Wolfgang Krantz alle Interessierten zu einer pilzkundlichen Wanderung durch den Steller Buchwedel ein. „Pilze sehen, riechen und fühlen“ ist das Thema.

Pilz-Wanderung durch den Steller Wald: Kinder nehmen kostenlos teil

Wolfgang Krantz ist Mykologe. Er leitet in der Pilzschule Braudel in Clenze Seminare und auch naturkundliche Wanderungen rund um die beliebte Köstlichkeit. Los geht es an vier Tagen: Donnerstag, 21. September, Freitag, 29. September, Donnerstag, 5. Oktober und Dienstag, 10. Oktober.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich jeweils um 10 Uhr. Wettergerechte Kleidung, ein Korb und ein Messer sind auf dem Ausflug empfehlenswert. Teilnahmekarten für 8 Euro (Kinder frei) sind in der Tourist-Information Winsener Elbmarsch (Schloßplatz 11, 21423 Winsen) erhältlich.

Nähere Infos unter Tel. 04171/657-281 oder -286.

