Nach Krebs: Schlagerstar Nicole feiert Comeback in Stade

Stade. Auf ihrer „Ich bin zurück“-Tour feiert Schlager-Ikone Nicole mit ihren Fans das Leben: „Ein bisschen Frieden“, „Papillon“, „Ein leises Lied“, „Mit dir vielleicht“ und „Allein in Griechenland“ – einmal im Ohr, gehen die Hits von Nicole vielen Hörern nur noch schwer aus dem Kopf. „Die Grande Dame der deutschen Popschlagerlandschaft schafft es immer wieder, mit ihrer Musik zu bewegen“, heißt es in der Tour-Ankündigung.

Beinahe eineinhalb Jahre hatte sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um gegen den Krebs zu kämpfen, doch nun ist Nicole zurück und auf großer Comeback-Tour.

Am Donnerstag, 7. September 2023, wird sie im Rahmen des legendären Holk Kulturfestivals nach 14 Jahren wieder auf der Stadeum-Bühne in Stade stehen und ihre Lebensfreude sowie mittlerweile 40 Jahre im Rampenlicht feiern.

Mit dem generationenübergreifend bekannten Lied „Ein bisschen Frieden“ gewann Nicole 1982 im Alter von gerade einmal 17 Jahren erstmals den Eurovision Song Contest für Deutschland und verzauberte damit ganz Europa.

Ihr Gewinnersong verkaufte sich millionenfach. Heute ist sie eine leidenschaftliche Sängerin, die für ihre Werke u.a. mit 11 Goldenen Stimmgabeln sowie 17-mal mit dem ersten Platz bei der ZDF-Hitparade ausgezeichnet wurde. Ihren unverkennbaren Sound entwickelt Nicole nach überstandener Krankheit nun ganz behutsam weiter, um Mut zu machen und zu zeigen, dass es sich lohnt zu kämpfen.

Bereits mit ihrem neuen Hit „Ich bin zurück“ aus der Feder ihres engen Freundes Heinz Rudolf Kunze zeigte Nicole, dass sie weitermacht.

Zurücklassen, was man nicht braucht und den Blick auf eigene Wünsche richten

„Nicht nur, weil sie es will, sondern vor allem, weil sie es kann“, wie es in der Tourankündigung heißt. Es geht ihr demnach darum, alles zurückzulassen, was man nicht braucht und gleichzeitig den Blick auf die eigenen Wünsche zu richten. Präsentieren wird Sie an diesem Abend einen Mix aus neuen Titeln und neu arrangierten Hits sowie Meilensteine ihrer 40-jährigen Bühnen-Karriere. Nicole nimmt ihr Publikum mit zu ihrem Neuanfang, denn „ab jetzt zählt jeder Augenblick“.

Veranstalter des Abends ist die Hypertension Music Entertainment GmbH. Tickets für Nicoles Comeback-Konzert kosten zwischen 40 und 48,80 Euro, und sind unter 04141/40 91 40 sowie im Internet unter www.stadeum.de buchbar. Die Veranstaltung ist auch im Rahmen eines Festival-Passes erhältlich, der die Buchung mehrerer Veranstaltungen zu vergünstigten Konditionen ermöglicht. Alle Veranstaltungen des Holk Kulturfestivals unter www.holkkulturfestival.de.