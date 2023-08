Lüneburger Heide: Überall lila Teppiche - Höchststand der Heideblüte erreicht

Lüneburger Heide. Auf beinahe allen Flächen im Heidegebiet haben die Heidepflanzen ihren vollen Blütenstand erreicht. Das vermelden heute die Scouts der Lüneburger Heide GmbH für die über 40 Flächen in der Region. Von Hamburg-Fischbek bis nach Celle zeigt sich die Besenheide so schön wie seit Jahren nicht mehr. Einen Überblick über alle Flächen gibt das Heideblütenbarometer unter www.lueneburger-heide.de.

Ungewöhnlich früh verkündet die Lüneburger Heide GmbH den Höchststand der Heideblüte 2023. „Das Gewächshaus-Klima der letzten Wochen hat die Heide sprießen lassen und sorgt in diesem Jahr für einen sehr frühen Höchststand der Blüte“, erklärt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Zudem habe man eine der schönsten Heideblüten der letzten Jahre.

Außergewöhnlich früh: Start der Heideblüte war in diesem Jahr schon am 27. Juli

Lautet die Faustformel für die blühenden Heideflächen in der Regel 08.08. bis 09.09., so konnte die Tourismusorganisation der Region den Start der Heideblüte in diesem Jahr schon am 27. Juli verkünden. Nach dem frühen Blühstart entwickelten sich die Blüten schnell unter den günstigen Bedingungen von Niederschlag und Temperaturen um 20 Grad mit immer wieder Sonne rasch weiter, sodass das Heideblütenbarometer jetzt zu Mitte August den Höchststand von 100 Prozent anzeigt.

„Jetzt ist die beste Zeit für einen Ausflug in die Heide“, sagt Ulrich von dem Bruch. Dazu gibt es viele Veranstaltungen in der Region, unter anderem die Krönungen der Heideköniginnen in Amelinghausen, Schneverdingen und Meissendorf.

Wetter ideal für ausgedehnte Wanderungen und Radtouren

Auch ist das Wetter ideal für ausgedehnte Wanderungen und Radtouren, denn die Temperaturen halten sich im Rahmen um 25 Grad. Im Heideblütenbarometer auf der Website der Lüneburger Heide kann man immer den aktuellen Stand der Heideblüte ablesen.

Link zum Heideblütenbarometer: https://www.lueneburger-heide.de/3452