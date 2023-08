72-Jährige nach Shopping in Lüneburg vermisst

Dorothea D., wird seit Dienstag vermisst. Sie war mit ihrer Tochter in einem Kaufhaus in Lüneburg

Lüneburg. Ein rätselhafter Fall beschäftigt die Polizei in Lüneburg seit Dienstagvormittag: In der Innenstadt verschwand zwischen 11 und 11.30 Uhr die 72 Jahre alte Dorothea D. aus Embsen. Die Polizei sucht mit Lichtbildern nach der Seniorin.

Dorothea D. befand sich gemeinsam mit ihrer Tochter am Dienstagmorgen in einem Ladengeschäft in der Glockenstraße in Lüneburg. Die Seniorin habe auf eine Toilette gehen wollen und war in der Folge in unbekannte Richtung verschwunden, schilderte die Tochter später. Frau D. verfügt weder über Barmittel noch über ein Handy. Die Polizei suchte bereits intensiv nach der Seniorin – und setzte zudem Mantrailer-Hunde ein.

Dorothea D. aus Embsen ist dement – aber gut zu Fuß

Im Verlauf des Mittwochs suchte zudem ein Polizeihubschrauber im Bereich zwischen Lüneburg und Embsen nach der Seniorin. Diese Maßnahmen und auch weitergehende Ermittlungen verliefen bisher ohne Erfolg. Aufgrund ihrer Demenzerkrankung ist die Seniorin vermutlich orientierungslos, aber durchaus gut zu Fuß.

Dorothea D. wird wie folgt beschrieben: Sie ist 72 Jahre alt und hat eine sehr korpulente Statur. Ihre grauen Haare hatte sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens zum Zopf gebunden. Sie trägt einen blauen Pullover mit rotem V-Ausschnitt und darunter ein gelbes T-Shirt, dazu schwarze Leggins. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131/8306-2215, entgegen.