Futterspenden: Wenn das Geld für Futter fehlt: Tiertafel startet in Seevetal

Ausgabestelle in Meckelfeld öffnet am Freitag zum ersten Mal. Es ist bereits der vierte Standort der Tiertafel Nordheide.

Meckelfeld. Sie ist für viele bedürftige Tierhalter eine wichtige Unterstützung: Die Tiertafel Nordheide gibt Futterspenden an Menschen heraus, die nicht genug Geld haben, um ihre Hunde, Katzen und andere Haustiere ausreichend zu versorgen. Jetzt startet die Tiertafel, die bereits in Welle, Winsen und Rotenburg Spenden verteilt, auch in Seevetal: Am Freitag, 18. August, öffnet zum ersten Mal die Ausgabestelle im Helbach-Haus in Meckelfeld.

Die ehrenamtlichen Helfer folgen dem Grundsatz „Not darf alte Freunde nicht trennen“. Deshalb unterstützen sie jetzt auch Tierhalter in Seevetal bei der Versorgung ihrer langjährigen Haustiere. Die Besucher der Tiertafel erhalten gespendetes Futter für 14 Tage und bei Bedarf Tierzubehör.

Tiertafel gibt Futterspenden an bedürftige Hunde- und Katzenhalter

Wer ein Haustier hat, das ein spezielles Futter benötigt, sollte dies vor dem Termin telefonisch anmelden und einen Bescheid des Tierarztes mitbringen. Tierarztkosten können ausdrücklich nicht übernommen werden. Die Tiertafel Nordheide unterstützt nur Tiere, die schon länger im Haushalt leben.

„Wir wollen vermeiden, dass die kleinen Freunde aus Geldnot abgegeben werden, aber auch, dass neue Tiere oder Nachzuchten während des Leistungsbezugs in den Haushalt kommen“, heißt es zur Begründung auf der Facebook-Seite des Vereins Besitzerhunde, der hinter dem Angebot steht. Nach der Anmeldung werden keine weiteren Tiere aufgenommen.

Kunden müssen sich vorab anmelden und den Haustierausweis vorlegen

Damit eine gerechte Verteilung gelingt, gelten klare Regeln für die Zulassung zur Tiertafel und die Art der Spenden. Wer das Angebot nutzen will, muss sich anmelden und durch einen entsprechenden Leistungs- oder Rentenbescheid seine Bedürftigkeit nachweisen.

Außerdem ist ein Personalausweis vorzulegen sowie der Haustierausweis, der Impfpass, der Steuerbescheid oder eine Tierarztrechnung, auf der der Halter des Tieres vermerkt ist. Für Nagetiere und Vögel dienen Fotos mit dem Besitzer als Existenznachweis. Am Ausgabetermin sollten die Tierhalter einen kleinen Geldbetrag beisteuern, einen Euro für ein bis zwei Tiere, zwei Euro für zwei bis vier Tiere und drei Euro für fünf bis sechs Tiere.

Tiertafel in Seevetal soll künftig einmal im Monat Futter ausgeben

In Zukunft soll es das Angebot einmal monatlich in Seevetal geben, jeweils am dritten Freitag im Monat von 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Neukunden müssen sich vor der Ausgabe unter Telefon 04188/888924 anmelden. Weitere Informationen zum Verein, der Tiertafel und den Terminen an den verschiedenen Standorten gibt es auf www.besitzerhunde.de.