Vandalismus in Winsen: Fast neue Spielgeräte zerstört – Stadt bittet um Hinweise

Vandalismus in Winsen Neue Spielgeräte in Winsen zerstört. Wer hat etwas gesehen?

Winsen. Als die Spielgeräte in der Innenstadt im Mai dieses Jahres eingebaut wurden, hatten viele Kinder sich riesig gefreut. Beim Bummel durch die Winsener Innenstadt haben sie seitdem oft und gern an den Spielgeräten gestanden und ihr Geschick bewiesen. Viele Bürgerinnen und Bürger und vor allem Kinder waren regelmäßig glücklich an den Geräten zu sehen. Zwei dieser Spielgeräte wurden nun mutwillig zerstört.

Die Stadt bittet verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang zu melden. Sowohl das Kugellabyrinth gegenüber dem Kino als auch das Kugellabyrinth auf dem Kapellenvorplatz in der Bahnhofstraße sind zerstört worden. Um eine Verletzungsgefahr auszuschließen, wurden die Reste der Spielgeräte vorerst abgebaut und eingelagert.

Polizei ist informiert und hat Ermittlungen aufgenommen

Als die Spielgeräte im Mai eingebaut wurden, schickte die Stadt auch Maskottchen Luhi.

Foto: Stadt Winsen / HA

Nur die Halterungen der Geräte stehen derzeit noch. Die Stadt hat Kontakt zu dem Hersteller aufgenommen und hofft die Kugellabyrinthe zeitnah reparieren zu können. Eine Anzeige wurde bei der Polizei erstattet.

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten sich direkt bei der Polizei, bei der Stadt Winsen (Luhe) telefonisch unter 04171/6570 oder per E-Mail an info@stadt-winsen.de zu melden. HA

