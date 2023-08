Schwerer Unfall: Rettete eine Uhr das Leben der Fahrerin?

Mitten in der Nacht kracht eine Autofahrerin auf einer einsamen Landstraße gegen einen Baum. Warum trotzdem schnell Hilfe kam.

Regesbostel. Eine Autofahrerin ist in der Nacht zu Montag bei einem Verkehrsunfall bei Regesbostel im Landkreis Harburg schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben vor Ort meldete vermutlich eine Smartwatch oder ein Smartphone gegen 3 Uhr automatisch einen Unfall auf der Kreisstraße 62 an die Feuerwehrleitstelle in Winsen.

Auf dem Weg zum Gerätehaus kam ein freiwilliger Feuerwehrmann an dem mutmaßlichen Unfallort vorbei und bestätigte die Meldung. Eine Autofahrerin war mit ihrem Fahrzeug zwischen Rahmstorf und Staersbeck von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Polizei im Landkreis Harburg at die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen

Der Ersthelfer befreite die Frau aus dem Wagen und versorgte sie. Sanitäter und ein Notarzt brachten die Frau mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.