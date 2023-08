Tödlicher Handtaschenraub vor Baumarkt in Uelzen: Zeugen gesucht

Täter entriss einer 46-Jährigen die Tasche. Sie stürzte so schwer, dass sie später starb. Ermittler suchen eine Frau, die vor Ort war.

Uelzen/Lüneburg. Nach einem Handtaschenraub in Uelzen, bei dem Mitte Juli eine Frau gestorben ist, sucht die Polizei nun konkret nach einer Zeugin. Im Rahmen der Ermittlungen hätten sich Hinweise auf eine Frau ergeben, die nach der Tat Erste Hilfe bei der 46-Jährigen geleistet haben soll, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dann soll sie die vom Täter zurückgelassene „FBI“-Cap an weitere Zeugen übergeben haben.

Der Täter soll am 12. Juli in der Nähe eines Baumarktes einer Frau ihre Handtasche entrissen haben. Sie stürzte dadurch so schwer, dass sie später im Krankenhaus starb. Der Mann flüchtete auf seinem Fahrrad. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt wegen eines Anfangsverdachts des Raubes mit Todesfolge.

Polizei Uelzen richtete eine Ermittlungsgruppe ein

Die Polizei fahndet inzwischen mit einem Phantombild nach dem Unbekannten. Die Polizei Uelzen richtete eine Ermittlungsgruppe ein. Das mehrköpfige Team arbeitet mit Hochdruck an einer Aufklärung der Straftat.

Nach derzeitigen Ermittlungen hatte eine bisher unbekannte männliche Person am Mittwoch, 12.07. gegen 14:00 Uhr die Handtasche einer 46-Jährigen im Bereich des Gehweges der Karlstraße entrissen. Zuvor bewegte sich der Mann bereits im Umfeld eines angrenzenden Baumarktes auf seinem Mountainbike und fuhr dabei im Bereich der ausgestellten Gartenhäuser herum.

Täter wartete im Schatten mehrerer Bäume

Laut Videoaufzeichnungen wartete er kurz darauf im Schatten mehrerer Bäume im Bereich der Karlstraße und nutzte einen Moment, in welchem keine Fahrzeuge oder Fußgänger unterwegs waren. Er näherte sich radfahrend von hinten der 46-Jährigen, welche die Karlstraße entlanglief. Er versuchte ihr die Handtasche von der Schulter zu reißen, dies misslang jedoch und die Frau stürzte schwer.

Der Täter drehte daraufhin mit seinem Rad um und entwendete der am Boden liegenden 46-Jährigen die Handtasche, unter anderem mit Bargeld. Kurz danach fuhr der Täter mit seinem Mountainbike in Richtung Karlstraße und wurde hierbei durch Zeugen beobachtet. Die 46-Jährige erlag wenige Tage nach der Tat ihren schweren Verletzungen und verstarb im Krankenhaus.