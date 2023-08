Verkehr Landkreis Harburg Sekundenschlaf? Lkw-Fahrer landet in Wäldchen neben der A 7

Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem schweren Gefährt am Montagmorgen auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Egestorf und Garlstorf von der Straße abgekommen und in ein Wäldchen gekracht.

Lkw kommt von Autobahn ab und landet in einem Wäldchen. Feuerwehr rückt mit der Kettensäge an, um den Fahrer zu befreien. Staus am Morgen.