„Bier Apotheke“ in Meckelfeld: Neuer Wirt ist ein ehemaliger Stammgast

Die Wirtin der Meckelfelder Kult-Kneipe war Ende Juni verstorben. Was der neue Inhaber plant – und wann es wieder losgeht.

Meckelfeld. Die Meckelfelder Traditionskneipe „Bier Apotheke“ hat einen neuen Inhaber: Marco Dittmer, der noch vor der Wiedereröffnung verspricht, dass er die Kneipe im Sinne der verstorbenen Wirtin Evelyn Metzner weiterführen wird. Losgehen soll es in der Kult-Kneipe am 1. August.

Wirtin Evelyn Metzner, die alle nur Evi nannten, war Ende Juni nach schwerer Krankheit gestorben. Seitdem stand ihr Lebenswerk auf der Kippe. Die Bier-Apotheke im Ortskern von Seevetal-Meckelfeld hatte über fast 40 Jahre hinweg zahlreiche Stammgäste angezogen. Eine von Metzners größten Ängsten sei es gewesen, dass mit ihrem Tod auch die Kneipe sterben würde, erzählten die Stammgäste.

„Bier Apotheke“ in Meckelfeld: Die Theke soll originalgetreu erhalten bleiben

Marco Dittmer ist einer von ihnen: „Ich bin seit über zehn Jahren jeden Mittwoch mit Arbeitskollegen und Freunden in die „Bier Apotheke“ gegangen.” Als er gehört habe, dass die Zukunft der Kneipe ungewiss sei, habe er nicht lange gezögert und den Laden übernommen.

Marco Dittmer, zusammen mit den „Bier Apotheke“-Mitarbeiterinnen Birgit Müller (l.) und Kerrin Werner, hat noch nie zuvor eine Gastronomie geleitet.

„Ich will unbedingt diesen urgemütlichen Stil der Kneipe beibehalten”, sagte der Unternehmer dem Abendblatt. Zwar würden kleine Renovierungen anstehen, aber der Kern, wie zum Beispiel die Theke, solle auf jeden Fall erhalten bleiben.

Der 49-Jährige aus Seevetal ist Geschäftsführer eines großen Logistikunternehmens in Rade. Eine Gastronomie geleitet hat er noch nie. Und doch wisse er, dass es klappt.

Auch die Fußballübertragungen am Wochenende soll es wieder geben

Dabei kann er sich, wie schon Evi Metzner, auf die beiden Angestellten Birgit Müller und Kerrin Werner verlassen. Die beiden stehen schon mehrere Jahrzehnte hinter dem Tresen und kennen den Laden und seine Gäste.

Sie sollen schon bald Verstärkung durch eine dritte Angestellte bekommen. Dann könne man auch wieder jeden Tag öffnen, so Neueigentümer Dittmer. Bisher hatte die „Bier Apotheke“ am Dienstag Ruhetag. Auch die Fußballübertragungen am Wochenende sollen wieder eingeführt werden.

Neuer Wirt der „Bier Apotheke“: „Werde mir kein Gehalt auszahlen“

„Ich werde mir kein Gehalt auszahlen“, sagte der Unternehmer. Er wolle „keine Kohle aus der Kneipe ziehen“. Wichtig sei es, kostendeckend zu wirtschaften, damit die “Bier Apotheke” auch in Zukunft bestehen kann.

Für die Stammgäste sind das gute Nachrichten. Nach dem Tod von Evelyn Metzner waren sie Anfang Juli noch einmal zusammengekommen, um Abschied von der Wirtin zu nehmen. Dass es nicht einmal einen Monat bis zu einer Neueröffnung dauern sollte, wagten sie damals kaum zu hoffen.

Die Eröffnung findet am Dienstag, 1. August ab 15 Uhr in der „Bier Apotheke“ (Am Felde 18, Seevetal-Meckelfeld) statt.