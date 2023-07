Buchholz: Schmetterlingen nahekommen in den Tropen der Nordheide

Buchholz. „Hier, gucken Sie mal!“ Aufgeregt streckt der elfjährige Diego Besuchern des Schmetterlingsparks seine Hand entgegen. Darauf sitzt eine Skorpionschrecke, auch Gespenstschrecke genannt. Ein tropisches Insekt von beachtlicher Größe, das zwar gefährlich aussieht, aber völlig harmlos ist.

Gerade wird das Schrecken-Terrarium mit frischem Laub bestückt und Diego sowie vier Mädchen, die wie er im Schmetterlingspark einen „Erlebnistag“ verbringen, haben die Aufgabe, die im Blattgrün gut getarnten Tiere zu finden und für den Moment der Käfig-Säuberung zu halten.

Erlebnistag im Schmetterlingspark: Live dabei sein, wenn ein Schmetterling schlüpft

Erstmals bietet der Buchholzer Schmetterlingspark Erlebnistage als Ferienprogramm an. Kinder zwischen 8 und 12 Jahren können dabei Insekten ganz nah kommen, sie kennen und schätzen lernen. Im Tropenhaus tauchen sie unter Führung von Parkbetreiberin Christine Krause, genannt Tini, in die Welt exotischer Schmetterlinge ein.

Ein frisch geschlüpfter Himmelsfalter trocknet im Schmetterlingspark sitzend seine Flügel.

Morgens sortiert sie mit den Kindern Puppen und hängt die schlupfreifen im Gewächshaus auf. „Weil die Kinder den ganzen Tag hier verbringen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie live dabei sind, wenn ein neuer Schmetterling schlüpft.“

Nicht nur die Exoten, auch heimische Insekten sind ein Thema

Aber woher kommen eigentlich diese seltsamen Puppen? Auch das erfahren die Schulkinder hautnah. „Das schöne ist, dass die Gruppen so klein sind, dass ich den Kindern Blätter mit Eiern oder Raupen nicht nur zeigen, sondern direkt in die Hand geben kann“, sagt Tini. „Und während des gemeinsamen Frühstücks hatten wir Gelegenheit, die vielen Fragen der jungen Entdecker in aller Ruhe zu besprechen, während wir uns mit Obst und Gemüses-Snacks gestärkt haben.“

Spaziergang durch üppiges Grün: Im Schmetterlingspark herrscht Urwald-Atmosphäre.

Weil der Buchholzerin nicht allein exotische Schmetterlinge am Herzen liegen, sondern Natur- und Artenschutz im Allgemeinen, geht es beim Erlebnistag auch um heimische Insekten, deren Gefährdung sowie immense Bedeutung im Ökosystem.

Zwei Expertinnen bauen ein Insektenhotel mit den Kindern

Diesen Part übernehmen Sandra Barfels, Geschäftsführerin des Bundesverband Tierschutz e.V. und Eva-Maria Backhaus, Gründerin der Backhaus Stiftung, die sich die Intensivierung und Verbesserung im Umgang von Mensch und Tier zum Ziel gesetzt hat.

Während des Erlebnistags im Schmetterlingspark bauen die beiden Frauen gemeinsam mit den Kindern ein Insektenhotel. „Drück das Bambusrohr noch etwas tiefer in den Lehm“, rät Sandra Barfels Diego. „Prima, Du hast das Holz mit den Bohrlöchern jetzt schön glatt geschmirgelt, Lena“, lobt Eva-Maria Backhaus.

Marit (11), Carry (12) und Lena (8, v.l.) gestalten Insektenhöhlen in Holz und Stein.

Die Materialien für das Insektenhotel sind allesamt gesponsert: Den Rahmen in Form eines hölzernen Hauses hat die Tischlerei Siegmann aus Waffensen bei Rotenburg/Wümme beigesteuert, vom Buchholzer Obi-Markt stammen Lochziegel, Tontöpfe, Schleifpapier und Schilfröhrchen. Und damit sich das Hotel bald füllt und potenzielle Bewohner angelockt werden, hat Eva-Maria Backhaus aus dem eigenen Garten für Insekten attraktive Pflanzen mitgebracht: Schmetterlingsflieder, Lavendel, Katzenminze und Phlox.

Eine Runde Eis für alle kleinen Baumeister

Bevor die Blumen rund um die neue Insekten-Herberge eingepflanzt werden, gibt es aber erst einmal eine Runde Eis für alle kleinen Baumeister. Und eine Runde Toben auf dem Hüpfkissen darf natürlich auch nicht fehlen. „Toll, wie schnell so eine Kindergruppe zusammen wächst“, findet Tini. Danach unternimmt das Abenteurer-Team eine weitere Stippvisite im Tropenhaus. Mal sehen, ob… Ja, wirklich!

Aus einer der morgens aufgehängten Puppe ist gerade eben ein Schmetterling geschlüpft. Die Kinder schauen gebannt zu, wie er seine Flügel entfaltet. Diego ist besonders fasziniert. Und wieder ruft er den Besuchern des Schmetterlingsparks begeistert zu: „Hier, gucken Sie mal!“

Wie mutig: Diego nimmt mutig eine Skorpionschrecke auf die Hand.

Die Erlebnistage finden am Dienstag, 25. und Donnerstag, 27. Juli jeweils von 9.30 bis 14.30 Uhr im Alaris Schmetterlingspark in Buchholz-Seppensen, Zum Mühlenteich 2 statt. Weitere Termine sind in Planung. Das Angebot richtet sich an Kinder von 8 bis 12 Jahren, Kosten: 40 Euro/Tag. Im Preis enthalten sind Obst- und Gemüse-Snacks, Speiseeis und Wasser sowie eine Freikarte für den nächsten Besuch. Mitgebracht werden sollte eine Brotdose mit einem kleinen Mittagsimbiss.

Mehr Infos zum Programm und zur Anmeldung unter Telefon 04181/36481 und www.alaris-schmetterlingspark.de/ferienprogramm.