Veranstaltungstipp Oktoberfest im Norden: Feiern wie die Bayern in Seevetal

Das Oktoberfest lockt regelmäßig rund sechs Millionen Besucher auf die Münchner Theresienwiese. Doch was die Bayern können, können die Norddeutschen natürlich auch.

O’zapft is! Am 30. September bringt das Blasorchester Seevetal das Oktoberfest in den Landkreis Harburg. Wo es jetzt Karten gibt.