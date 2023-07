Landkreis Harburg: Neuer Kreisel in Maschen deutlich früher fertig als geplant

Verkehr Harburg Neuer Kreisel in Maschen deutlich früher fertig als geplant

Die Kreuzung Horster Landstraße/Unner de Bult in Seevetal-Maschen wird voraussichtlich vier Wochen früher als geplant fertiggestellt.

Bau des Kreisverkehrs an zentraler Kreuzung sollte bis 16. August dauern, ist aber schon in Sichtweite. Was noch erneuert wurde.