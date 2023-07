Polizei Harburg: Jugendliche gehen in Winsen mit Messer aufeinander los – schon wieder

In Winsen ist ein Streit eskaliert, eine Person wurde durch Messerstiche verletzt. Es ist der zweite Angriff in kürzester Zeit.

Am Dienstagabend wurde ein Jugendlicher in Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg mutmaßlich durch Messerstiche verletzt. Die Polizei sperrte den Fußgängerweg zwischen einem Spielplatz und der Wohnsiedlung ab und sicherte Spuren.

Winsen. Die Kreisstadt Winsen kommt nicht zur Ruhe: Nach dem großen Brand in der ehemaligen Maack’s Buchdruckerei in der Innenstadt am Sonntag wurde am Dienstagabend ein Jugendlicher in Winsen mutmaßlich durch Messerstiche verletzt.

Nach Angaben von Zeugen gerieten gegen 19 Uhr auf einem Fußgängerweg in einer Wohnsiedlung am Bultweg mindestens zwei Jugendliche in einen Streit. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung soll ein Jugendlicher ein Messer gezogen haben und den anderen damit verletzt haben.

Polizei Harburg: Nach Messerstecherei in Winsen wird mit Polizeihund nach Täter gesucht

Auch eine Schreckschusspistole soll benutzt worden sein. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen Gesundheitszustand war in der Nacht nichts bekannt.

Die Polizei sperrte den Fußgängerweg zwischen einem Spielplatz und der Wohnsiedlung ab und sicherte Spuren – darunter auch das mutmaßliche Tatmesser. Mit einem Polizeihund wurde nach dem Tatverdächtigen gesucht.

Ob er festgenommen werden konnte, war in der Nacht nicht bekannt. Erst vor zwei Wochen hatte ein 16-Jähriger einen 17-Jährigen in Winsen mit Messerstichen verletzt.

