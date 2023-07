Das bieten Museen im Landkreis Harburg den Kids in den Sommerferien

Kiekeberg & Co Das bieten Museen im Kreis Harburg den Kids in den Ferien

Winsen/Rosengarten. Ausschlafen können, gemütlich in den Tag starten und dann etwas unternehmen: Das ist in den Sommerferien auch in vielen Museen im Landkreis Harburg möglich. Zum Beispiel im Museum im Marstall: An vier Tagen gibt es hier ein offenes Mitmachangebot an und zudem einen zweitägigen Workshop zum Thema Weben.

Das offene Angebot findet am 13./14. Juli und am 1./2. August statt. Unter dem Motto: „Regionale Geschichte erleben“ gibt es ein vielfältiges Angebot mit einem handwerklichen Thema, der VR-Brille des Museums und einer QR-Code-Rally.

Betreutes Ferienprogramm für Kinder: Sticken, Zinngießen oder Buchbinden lernen

Alle Angebote stehen von 11 bis 16 Uhr zur Verfügung und können je nach Wunsch der Kinder besucht und ausprobiert werden. Beginn und Ende der Teilnahme sind den Kindern dabei freigestellt. Am Donnerstag, den 13. und Freitag, den 14. Juli können Kinder die Technik des Buchbindens kennenlernen. Am Freitag können Kinder sich zudem in die Technik des Stickens einführen lassen und an einem Stickrahmen ein Lesezeichen oder eine eigene Kreation herstellen.

In den Ferien das Sticken ausprobieren, das geht am 13. und 14. Juli im Museum im Marstall.

Foto: Museum im Marstall / HA

Die Ferien-Museumstage am Dienstag, den 1. und Mittwoch, den 2. August beschäftigen sich mit dem Zinngießen. Was viele nur vom Zinngießen an Silvester kennen, hatte früher eine ganz andere Bedeutung. Wozu man Zinn goss und wie dies geht, das kann an diesen beiden Tagen ausprobiert werden. Für die Teilnahme an dem Museumsprogramm werden je Tag 2 Euro Materialkosten erhoben.

Für die QR-Code-Rallye wird ein eigenes Smartphone benötigt

Bei dem Angebot gibt es keine Altersbeschränkung. Bei jüngeren Kindern unter 9 Jahren ist eine Begleitung durch eine erwachsene Person während des Angebots notwendig. Jeder und jede ist herzlich willkommen, in das Angebot des Museums hineinzuschnuppern und auszuprobieren.

Für die QR-Code Rally ist ein eigenes Smartphone erforderlich. Das Bastelangebot richtet sich nach Alter und Können der teilnehmenden Kinder. Das detaillierte Programm der Museumstage kann auf der Webseite des Museums eingesehen werden.

Auch Webkurse können im Museum im Marstall wieder angeboten werden

Nach längerer Pause ist noch ein weiteres Angebot des Museums wieder aufgenommen worden: der Webkurs für Kinder mit den Weberinnen des Museums. Bei dem zweitägigen Workshop können Kinder zwischen 6 und 12 Jahren an Handwebrahmen Weben kennenlernen und ein eigenes Werkstück herstellen. Der Webkurs findet am Montag, den 14. und Dienstag, den 15. August, jeweils von 10 bis 13 Uhr im Marstall statt.

Für diesen Kurs ist eine Anmeldung erforderlich an info@museum-im-marstall.de oder telefonisch an 04171/3419. Die Teilnahmekosten für das Weben betragen 10 Euro für beide Tage.

Freilichtmuseum am Kiekeberg startet am 9. Juli den „Sommerspaß“

Von Sonntag, den 9. Juli, bis Sonntag, den 13. August, bietet das Freilichtmuseum am Kiekeberg Kindern ab vier Jahren „Sommerspaß“ mit offenem Mitmachprogramm. Zwischen 10.30 und 17.30 Uhr entdecken Kinder in Begleitung wechselnde Themenwochen: „Rund um die Königsberger Straße“, „Altem Handwerk auf der Spur“ oder „Märchenzeit im Museum“.

Von Dienstag bis Sonnabend, 1. bis 5. August, lernen Kinder die Museumstiere am Kiekeberg kennen.

Foto: Kerstin Bittner / HA

Zum „Sommerspaß“ ist keine Anmeldung nötig – das Freilichtmuseum hat dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei, für Erwachsene beträgt er 11 Euro. Bei einigen Aktionen fallen Materialkosten von 1 bis 3 Euro an.

Gemeinsam Hüpfkästchen spielen oder Puppenhäuser basteln

Das Ferienprogramm für Kinder startet am Sonntag, 9. Juli, mit dem Aktionstag „Spielzeit“ zum Thema Musik, unter anderem mit vier Mitmachkonzerten der Sängerin Kat Wulff. In der ersten „Sommerspaß“-Woche von Dienstag bis Sonnabend, dem 11. bis 15. Juli, lautet das Thema „Rund um die Königsberger Straße“. Hier dreht sich alles um den neu eröffneten Straßenzug, der das Landleben der 1950er- bis 1970er-Jahre zeigt. Die Kinder spielen gemeinsam Hüpfkästchen oder basteln Puppenhäuser in der Tesper Scheune.

Von Dienstag bis Sonntag, dem 18. bis 23. Juli, geht es dann „Altem Handwerk auf die Spur“. Beim Dreschen, Weben und Flachsen gehen die Kinder Tätigkeiten von früher nach und lernen beim historischen Kochen im Hof Meyn Reibekuchen mit Apfelkompott zuzubereiten.

Basteln zu den alten Haustierrassen des Freilichtmuseums am Kiekeberg

Von Dienstag bis Sonntag, dem 25. bis 30. Juli, erleben Kinder eine „Märchenzeit im Museum“ in den alten Höfen und Gärten des Museumsgeländes. Sie lauschen Märchenerzählungen, basteln Rapunzels Turm oder werken passend zur Geschichte der „Bremer Stadtmusikanten“.

Die Tiere am Kiekeberg lernen Kinder von Dienstag bis Sonnabend, dem 1. bis 5. August, bei „Rund um unsere Museumstiere“ kennen: Bunte Bentheimer Schweine, weiße Hausziegen, Bentheimer Landschafe und Bienen. Die Kinder basteln zu den alten Haustierrassen. In den Höfen, Ställen und auf der Weide sehen Familien das frühere Zusammenleben von Mensch und Tier.

Beim „Imkertag“ am Sonntag, den 6. August, erklärt der Imkerverein am Kiekeberg sein Handwerk. In der letzten Woche, vom 8. bis 13. August, heißt es „Spiele spielen im Wandel der Zeit“: Kinder probieren hier traditionelle und neue Spiele aus und kommen beim Sackhüpfen, Knobeln und Murmeln miteinander in Kontakt. Weitere Informationen zum „Sommerspaß“ finden sich auf der Website des Freilichtmuseums.