Ausflug an der Elbe

Ausflug an der Elbe Wie der Tourismuschefin in Boizenburg ein echter Coup gelang

Skulptur aus Stämmen, Ästen und Blättern: der Weidenschneck am Hafen von Boizenburg.

Ein Naturkunstwerk in Boizenburg an der Elbe ist ein Fest für alle Sinne. Wer es besuchen möchte: Unbedingt an Kopfhörer denken!