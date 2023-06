Verkehr Harburg: Ab Freitag freie Fahrt auf dem neuen Buchholzer Kreisel

Buchholz. Mit vereinten Kräften werden die letzten Absperrungen entfernt: Der Umbau ist beendet – ab Freitag herrscht wieder freie Fahrt in alle Richtungen. Die Kreuzung Hamburger Straße / Nordring / Buenser Weg in Buchholz ist zum Kreisel geworden. Allerdings stehen noch Restarbeiten an, die Stadtwerke müssen zudem im Bereich der Radwege Versorgungsleitungen erneuern.

„Der Umbau ist ein wichtiger Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit“, sagt Erster Kreisrat Josef Nießen. „Der Verkehr kann besser fließen, gleichzeitig werden die gefahrenen Geschwindigkeiten durch den Kreisel reduziert.“„Der Kreisel wurde so weitsichtig konzipiert, dass ohne weiteren Flächenverbrauch eine spätere östliche Umfahrung angeschlossen werden kann“, erklärt Buchholz Stadtbaurat Stefan Niemöller.

Auf provisorische Ampel kann in Buchholz nun endlich verzichtet werden

Bereits 2019 hatten die Planungen zum Umbau der Kreuzung Hamburger Straße (Kreisstraße 13) / Nordring (Kreisstraße 82) und Buenser Weg begonnen. Im November 2022 legte die Baufirma los. Die bisherige Kreuzung wurde komplett umgebaut, die Fahrbahnen wurden erneuert und erhielten eine neue Asphaltdecke.

Die Fahrbahnen in den Ästen des Kreisverkehrsplatzes und die Geh- und Radwege wurden angepasst. Auf die provisorische Ampel kann nun endlich verzichtet werden. Eine Bedarfsampel erleichtert Fußgängern und Radfahrern das Überqueren der Hamburger Straße.

Vor allem für Schüler soll der Weg sicherer werden

Das soll gerade den Schülerinnen und Schülern, die dort unterwegs sind, mehr Sicherheit bieten. Zudem wurde der bisherige Gehweg zwischen Buenser Weg und Märchensiedlung zum gemeinsamen Geh- und Radweg ausgebaut. Die Mittelinsel ist nicht überfahrbar gestaltet. Sie soll durch Begrünung die Erkennbarkeit des Kreisverkehrs verbessern. Die Pflanzarbeiten finden im Herbst statt, dann werden auch Bäume gesetzt.

