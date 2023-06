Herpes-Virus in Luhmühlen: Star-Pferde bleiben bei Turnier unter sich

Luhmühlen. Eine Infektion mit dem hochansteckenden Herpes-Virus kann für Pferde mit dem Tod enden. Daher war die Sorge groß, als sich Anfang Mai auf einem der vielen Pferdehöfe im niedersächsischen Luhmühlen mehrere Tiere infizierten und erkrankten. Der Ort liegt in der Nähe des Turniergeländes, auf dem an diesem Wochenende das Internationale Vielseitigkeitsturnier Longines Luhmühlen Horse Trials veranstaltet wird.

Das Turnier ist eine der größten Veranstaltungen dieser Art weltweit und lockt jährlich zahlreiche Top-Reiter in die Lüneburger Heide. Zu den diesjährigen Teilnehmern zählen die derzeit erfolgreichsten Vielseitigkeitsreiter der Welt – und ihre Pferde.

Herpes-Risiko gering: Turnierpferde haben keinen Kontakt mit Tieren aus Luhmühlen

Für die Tiere bestehe jedoch kein erhöhtes Risiko, mit dem Virus in Kontakt zu kommen, betont Dr. Friederike Stüvel, Sprecherin der Turniergesellschaft Luhmühlen (TGL). „Das Gelände liegt sehr isoliert, es gibt keinerlei Berührungspunkte mit den Ställen in der Umgebung. Es sind nur die Teilnehmerpferde vor Ort.“ Pferde aus Luhmühlen sind nicht auf dem Gelände. Zudem sind alle Tiere, die an dem Wettkampf teilnehmen, gegen das Herpes-Virus geimpft. Seit Januar dieses Jahres gilt eine entsprechende Impfpflicht für Turnierpferde.

Jonelle Price (Neuseeland) und ihr Pferd Faerie Dianimo belegten bei der Fünf-Sterne-Prüfung der internationalen Vielseitigkeit in Luhmühlen 2022 den dritten Platz.

Foto: Annette Dölger / TG Luhmühlen

Am Wochenende sind die Pferde wie in den Vorjahren in Stallzelten untergebracht, diese werden der Sprecherin zufolge zuvor gereinigt und desinfiziert. Auch dies sei eine Standardmaßnahme. „Wir gehen davon aus, dass das Risiko hier nicht höher ist als auf anderen Turniergeländen“, so Stüvel. Als reine Vorsichtsmaßnahme haben die Veranstalter dennoch einige Programmpunkte gestrichen. So wurden die Fohlenschau und die Kinderschau mit Ponyreiten abgesagt.

Landkreise haben keine Übersicht zu Herpes-Infektionen bei Pferden

Der Turnierbereich liegt im Landkreis Lüneburg, weitere Bereich des Geländes zählen zum Landkreis Harburg. Die Veterinärämter der Landkreise haben allerdings keine Daten über die genaue Zahl der aktuellen Herpesfälle. Denn diese Infektionen sind – im Gegensatz zu anderen hochansteckenden Tierseuchen – weder anzeige- noch meldepflichtig.

„Uns liegen entsprechende Informationen zum Auftreten des Erregers deshalb leider nicht vor“, sagt Dominik Gerstl, Sprecher des Landkreises Lüneburg. Das Virus trete aber immer mal wieder auf, so sein Amtskollege beim Landkreis Lüneburg, Andres Wulfes.

Overbeck-Hof in Luhmühlen hat nach erstem Verdachtsfall alles abgesperrt

Einer der betroffenen Pferdeställe ist der Overbeck-Hof in Luhmühlen. Dort stehen mehr als 200 Pferde, viele als sogenannte Pensionspferde. Alle müssen gegen Influenza und Herpes geimpft sein. Trotzdem wurde bei etwa zehn Tieren in den vergangenen Wochen das Virus festgestellt. Eine Impfung schützt nicht vollständig vor der Ansteckung, sie reduziert aber die Viruslast und verringert das Risiko für schwere Erkrankungen. Zwei Pferde, darunter eine 31 Jahre alte Stute, mussten eingeschläfert werden.

Mittlerweile gehe es den Pferden wieder besser, sagt Dörthe Overbeck. „Wir sehen langsam Licht am Ende des Tunnels.“ Sie führt den Hof gemeinsam mit ihrem Vater, der ihn 1965 wiederum von seinem Vater übernommen hat. Das Virus sei zum ersten Mal auf dem Hof aufgetreten, sagt Overbeck. „Wir haben gleich am ersten Tag, beim ersten Verdachtsfall, alles abgesperrt und die Nachbarställe informiert.“ Auch Desinfektionsmatten wurden ausgelegt, um die Infektionskette zu unterbrechen. Der Reitunterricht mit den Ponys wurde abgesagt.

Virus erinnert an Corona: schwierige Testung, hohe Ansteckung, Impfung schützt vor schweren Verläufen

Seitdem sind täglich Tierärzte auf dem Hof und betreuen die infizierten Pferde. Die Testungen auf das Herpesvirus gestalten sich dabei ähnlich schwierig wie beim Coronavirus. Manchmal sei das Virus nur wenige Stunden nachweisbar, erklärt Overbeck. „Wir hatten Tiere mit 40 Grad Fieber und trotzdem einem negativen Test. Andere Pferde hatten nur ein paar Stunden leichtes Fieber und wurden positiv getestet. Die ganze Sache fühlt sich wirklich an wie Corona – nur bei Pferden.“

Auch das hohe Ansteckungsrisiko erinnert an die Pandemie. Dörthe Overbeck macht sich im Moment vor allem Sorgen, dass zwei ältere Pferde – 31 und 39 Jahre alt – die Infektionswelle nicht überleben könnten. Der Großteil der Pferde habe sich jedoch gut erholt, einige seien zurück auf der Weide und würden auch wieder geritten.

„Die meisten hatten nur Fieber, aber einige waren auch schwerer erkrankt“, sagt Overbeck. Fünf Tiere würden zurzeit noch behandelt, seit etwa einer Woche seien keine neuen Herpes-Fälle aufgetreten. Die Pferdehofchefin hofft, dass nun die schlimmste Zeit überstanden ist. „Langsam habe ich nicht mehr einen ganz so dicken Stein im Bauch.“

Reiterverband: 80 Prozent der Pferde tragen Herpesviren in sich

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung, der Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht, weist darauf hin, dass bei Pferden auf der ganzen Welt mehrere Herpesviren mit unterschiedlichen Krankheitsbildern vorkommen. Ein einmal mit Herpesviren infiziertes Pferd bleibt lebenslang latent infiziert und damit Virusträger, auch wenn es selber nicht erkrankt oder die Erkrankung bereits überstanden hat. So tragen etwa 80 Prozent der Pferde Herpesviren in sich.

Die Impfung zielt auf das Equine Herpesvirus-1 (EHV-1), das dem Verband zufolge in erster Linie für Fehlgeburten und Geburten lebensschwacher Fohlen sowie für fiebrige Atemwegserkrankungen vor allem bei jungen Pferden verantwortlich ist. In selteneren Fällen kann es auch eine neurologische Verlaufsform der Erkrankung hervorrufen. In diesem Fall zeigen die Pferde Bewegungsstörungen und Lähmungen, die häufig an der Hinterhand beginnen und fortschreiten. Häufig müssen diese Pferde eingeschläfert werden.