Solarstrom: Neue Energie-Genossenschaft im Kreis Harburg sucht Mitstreiter

Wollen die Energiewende anpacken: Das Team der ehrenamtlichen Gründer der Seeve-Energie Genossenschaft in der Samtgemeinde Jesteburg.

Jesteburg. Gemeinsam erneuerbare Energien ausbauen, gemeinwohlorientiert Strom erzeugen und vermarkten, damit einen aktiven Beitrag für Klimaschutz und die Energiewende im Norden leisten: Das ist das Ziel der frisch gegründeten „Seeve-Energie Genossenschaft“ für Jesteburg, Bendestorf und Harmstorf im Landkreis Harburg. Jede interessierte Bürgerin und jeder interessierte Bürger ist herzlich zum Mitmachen eingeladen.

Allein in Niedersachsen sind bereits 200 Energiegenossenschaften aktiv, nun kommt eine weitere in der Samtgemeinde Jesteburg hinzu: Am Sonntagabend haben die acht Gründungsmitglieder die Seeve-Energie Genossenschaft i.G. aus der Taufe gehoben.

Energiewende durch Solarstrom: Gründungsteam besteht aus Ehrenamtlichen

Vorausgegangen sind viele gemeinsame Arbeitstreffen und auch eine entsprechende Weiterbildung zur Gründung von Energiegenossenschaften. Mit der erfolgreichen Bürgersolarkraftwerke Rosengarten e.G ist das neue Unternehmen bereits vernetzt. Zum ehrenamtlichen Gründungsteam gehören ein Genossenschaftsbanker, eine Volljuristin, zwei Kaufleute, ein Techniker, ein ITler und eine Journalistin.

Gut die Hälfte des Teams ist bereits ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagiert und arbeitet für die CDU, Grüne oder SPD im Rat mit. Bei der Genossenschaft arbeitet das Team parteiübergreifend zusammen, damit die Samtgemeinde in Zukunft dank erneuerbarer Energien sogar energie-autark werden kann.

Starten möchte „Seeve-Energie“ mit großen Photovoltaik-Anlagen auf Dächern

Das Team hat sich für die Gesellschaftsform Genossenschaft entschieden, weil diese gemeinwohlorientiert wirtschaftet und deshalb im Vergleich zu nicht-gemeinwohlorientierten Unternehmen in einigen Bereichen – wie Planungs- und Genehmigungsverfahren, finanzielle Anreize und Vorrang bei der Netzeinspeisung – bevorzugt wird.

Starten möchte die Seeve-Energie Genossenschaft zunächst mit dem Geschäftsfeld „Bau und Betrieb von großen PV-Dach- und Parkplatzanlagen“ auf bereits versiegelten Flächen. Hier sieht das Gründungsteam in der Samtgemeinde großes Potenzial: Kommunale und private Dach- und Parkplatzflächen seien reichlich vorhanden. Denn: Nicht allen Bürgerinnen und Bürgern ist es möglich, auf ihrem Dach eine eigene PV-Anlage zu errichten – weil ihnen das Dach vielleicht nicht selbst gehört, es verschattet oder die Photovoltaik-Anlage einfach zu teuer ist.

Möglichst viele Menschen sollen sich eine Mitgliedschaft leisten können

Hier kommt die Genossenschaft ins Spiel, nach dem Motto: Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das schaffen viele gemeinsam. Das Gründungsteam in Jesteburg hat sich für einen relativ geringen Mindestgenossenschaftsanteil von 250 Euro entschieden. So sollen sich möglichst viele Menschen eine Mitgliedschaft leisten können, um gemeinsam „Energiegewinner“ zu werden.

Die Höchstanzahl pro Person liegt bei 200 Anteilen. Unabhängig davon, wie viele Anteile ein Mitglied besitzt, hat er oder sie genau eine Stimme, ganz demokratisch und solidarisch. Die Mitglieder können sich außerdem über Nachrangdarlehen beteiligen, die verzinst werden und damit finanziell lukrativ für die Genossinnen und Genossen sind.

Genossenschaft möchte die Wertschöpfung aus den Projekten vor Ort halten

Die Auszahlung von Dividenden ist in den ersten Jahren nicht geplant, da zunächst Projekte finanziert und Rücklagen zur Absicherung der Genossenschaft gebildet werden. Wichtig ist der neuen Genossenschaft, die Wertschöpfung aus den Projekten vor Ort zu halten. Bei der Seeve-Energie stehen keine Großinvestoren im Hintergrund und externe Firmeninteressen spielen ebenfalls keine Rolle – genauso wenig wie die Gewinnmaximierung.

Sobald die Gründungsprüfung für die Seeve-Energie Genossenschaft bis voraussichtlich Ende August abgeschlossen ist, wird das Gründungsteam zu Info-Veranstaltungen einladen. Vorher können sich Interessierte einen ersten Eindruck auf der Homepage unter www.seeve-energie.de verschaffen.

Wer Fragen hat oder sich mit einbringen möchte, ist herzlich willkommen und kann direkt an mitmachen@seeve-energie.de schreiben.