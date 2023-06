Umsonst und draußen: Pop, Rock und Soul in Karoxbostel

Das Sängerkollektiv gibt am Sonnabend ein Open-Air-Konzert an der Wassermühle Karoxbostel

Karoxbostel. Mit ihrer Idee einer Konzertreihe, die immer wieder andere Künstler zusammenbringt, hat Nora Sänger seit 2019 viele Fans in der Region südlich der Elbe gefunden. Das Sängerkollektiv bringt regelmäßig berührende Live-Momente und gesangliche Überraschungen hervor. An diesem Wochenende gibt es wieder einen Auftritt, diesmal als Open-Air-Konzert am 10. Juni an der Wassermühle Karoxbostel.

Nora Sängers Ziel war es, ein Konzert zu schaffen, das gleichermaßen unterhaltsam und künstlerisch wertvoll ist, und Sänger und Sängerinnen mit verschiedenen Hintergründen auf derselben Bühne zusammenzubringen. Dabei erhalten auch immer wieder Newcomer ihre Chance, den Landkreis Harburg künstlerisch mitzugestalten. Veranstalter ist die Kulturstiftung Seevetal.

Neue Songs und Klassiker der Popmusikgeschichte werden beim Open Air zu hören sein

„Ich freue mich sehr, dass das Konzept aufgeht, und wir jedes Jahr einen anderen Mix aus Künstlerinnen und Künstlern präsentieren können“, sagt die Singer-Songwriterin, die an der Musikschule Seevetal Gesang unterrichtet. Auch dieses Mal hat sie sich gut auf die besondere Veranstaltung vorbereitet: „Ich konnte eine Top-Band aus renommierten Hamburger Sessionmusikern zusammenstellen.“ Stefan Rebelski (Piano), Eike Ernst (Gitarre) und Paul Keller (Percussion) sorgen als vielseitig aufgestellte Band je nach Bedarf für rockige Riffs, funky Grooves, jazzige Soli oder emotionale Balladen.

Die Organisatorin sorgt für die Musik, ihre Gäste bringen den Gesang und weitere Instrumente ein. Dieses Mal sind sowohl neue Gesichter als auch bereits bekannte Gäste dabei: Die Seevetalerin Anna Tiburg hat schon mehrere Sängerkollektive mit ihrer souligen Stimme bereichert, am Sonnabend singt sie sowohl neue Titel als auch Klassiker der Popmusikgeschichte.

Auch Überraschungsgäste könnten an der Wassermühle Karoxbostel dabei sein

Das Pop-Duo Lin&Lex ist zum ersten Mal dabei. Die Buchholzer Linda Nonnewitz (Gesang) und Alex Buck (Gitarre) präsentieren Welthits und Geheimtipps der Poplandschaft. Malin Ruschmeyer aus Stelle tritt zum ersten Mal nach längerer Pause wieder beim Sängerkollektiv auf, ihre Spezialität sind R’n’B und Soul. Weitere Überraschungsgäste sind möglich.

Gastgeberin Nora Sänger wird ebenfalls beim Open-Air-Konzert auftreten. „Das Sängerkollektiv, bei dem immer so viele tolle Stimmen zusammenkommen, ist eins meiner gesanglichen Jahreshighlights. Ich liebe es, Duette und Terzette mit Kollegen und Kolleginnen zu singen.“

Der Eintritt für das Konzert im Landkreis Harburg ist frei, um Spenden wird gebeten

Denn es sei fast schon eine ‚Spielregel‘, dass die künstlerischen Gäste sich neben ihren Solotiteln auch für gemeinsame Nummern zur Verfügung stellen, sagt sie „Glücklicherweise wurde das bisher von allen Teilnehmenden positiv aufgenommen.“

Das Konzert an der Wassermühle Karoxbostel, Karoxbosteler Chaussee 51 in Seevetal, beginnt am Sonnabend, 10. Juni, um 18 Uhr. Statt Eintritts geht der Hut rum. Platzreservierungen sind möglich, per E-Mail an Reservierung@Kulturstiftung-Seevetal.de.